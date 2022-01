OL-spådom: Norge tar klart flest medaljer

Statistikkselskapet spår at Norge setter nok en OL-rekord og tar hele 45 medaljer i Kina. Som ved forrige oppdatering av medaljespådommen, ligger Norge an til 22 gullmedaljer. I tillegg venter Gracenote 13 norske sølvmedaljer og 10 bronse.

Norge har fra før rekorden i et vinter-OL med sine 39 medaljer (14 gull) i 2018-OL i Pyeongchang.

– Langrenn og skiskyting blir nøkkelen for nordmennene om de skal nå dette målet. For øyeblikket er prognosen 30 medaljer i de to idrettene, ti flere enn de noen gang har tatt i et OL, skriver Gracenote.

De holder Johannes Thingnes Bø og Therese Johaug som to utøvere å se opp for.

Russiske utøvere spås å ta 32 medaljer (11-12-9). Russland som nasjon er utestengt fra lekene. På tredjeplassen ligger Tyskland med 25 medaljer (12-10-3).

Tyskerne var nest beste nasjon i 2018 med i alt 31 medaljer, hvorav 14 gull.

