Suveren Klæbo: - Hopper av hvis det blir nødvendig

Onsdag skal han av gårde på 15 kilometeren i Tour de Ski og det rennet kan si mye om fortsettelsen i denne touren.

Men alt Høsflot Klæbo gjør er rettet inn mot det som skal skje i Beijing om en drøy måned.

Kontroll hele veien

– Hvis kroppen sier fra etter noen renn, så hopper jeg av. Men akkurat nå kjennes jo dette veldig greit ut, sa Johannes Høsflot Klæbo til TV2 etter tirsdagens oppvisning i sveitsiske Lenzerheide.

Han vant samtlige starter fra prologen til og med finalen og var helt utilnærmelig på oppløpet.

I sprint blir han en enda større OL-favoritt enn han var i Pyeongchang for fire år siden.

– Det snakker andre om, men jeg snakker med Arild Monsen (landslagstreneren) og han holder meg nede på jorda. Det er ikke så lett som det ser ut, sa Kløbo videre etter rennet.

Northug: – Aldri vært bedre

[ Myhrvold gjorde sin beste prestasjon i verdenscupen ]

– Jeg har aldri set Johannes bedre. All teknikk og taktikk er perfekt, sier Petter Northug, nå i rollen som TV2-ekspert.

Nærmest i finalen var franske Richard Jouve og Lucas Chanavat. Erik Valnes og Pål Golberg ble henholdsvis nummer fire og seks. Sistnevnte la inn en god aksje i den knallharde OL-kampen om de to siste plassene på laget.

Verdenscupseieren var Klæbos 28. i sprint og hans femte Tour-triumf i disiplinen. Tidligere i vinter vant han i Lillehammer og Davos.

Even Northug imponerte i prologen og i første utslagsrunde, men nådde ikke opp i semifinaleheatet til Klæbo. Der ble han nummer fem. Og da er han ute av OL-diskusjonen.

Iversen sliter

[ Tour de Ski-programmet, dag for dag ]

Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Sjur Røthe røk alle ut i prologen. Det var tredje gang på like mange forsøk at Iversen endte utenfor de 30 beste på en verdenscupsprint denne sesongen.

– Grunnen er ganske enkel: Det går for seint. Jeg følte egentlig at jeg gikk en bra prolog, men jeg begynner å bli vant til det. Dette er kritisk for Touren, men sånn er det. Jeg må ha gjort noe feil når det gjelder sprint, sa Iversen til TV 2.

Imponerende av Myhrvold

Mathilde Myhrvold (t.v.), Jessie Diggins og Anamarija Lampic på sprintpallen. (Terje Pedersen/NTB)

Mathilde Myhrvold (23) innfridde som Norges eneste løper i kvinnenes sprintfinale. Der ble hun kun spurtslått av USAs tittelforsvarer i Tour de Ski, Jessie Diggins. Hun gikk seg antakelig rett inn på OL-laget der det også bare er to plasser ledige.

Mot slutten av oppløpet kom Tour-debutanten Myhrvold som en kule, men Diggins holdt unna. Anamarija Lampic fra Slovenia ble treer.

Pallplassen var 23-åringens første i verdenscupen. Gjøvik-jenta hadde fra før en femteplass som bestenotering. Verre var det for seks andre norske jenter som ble slått ut i prologen, blant dem sammenlagt-kandidat Heidi Weng.

– Mathilde har hatt en fantastisk formstigning og fått stadig mer selvtillit. Det er fantastisk gøy å se henne på pallen, sa landslagstrener Ola Vigen Hattestad til NTB etter rennet.

Onsdagens program: 13.30: 10 km klassisk kvinner, 15.05: 15 km klassisk menn.

Tour de Ski går over seks etapper og varer til 4. januar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Lenzerheide, Sveits tirsdag, sprint fri teknikk, 1. etappe i Tour de Ski:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge, 2) Richard Jouve, Frankrike, 3) Lucas Chanavat, Frankrike, 4) Erik Valnes, Norge, 5) Federico Pellegrino, Italia, 6) Pål Golberg, Norge, 7) Alexander Terentjev, Russland, 8) Roman Furger, Sveits, 9) Even Northug, Norge, 10) Valerio Grond, Sveits.

Øvrige norske: 14) Harald Østberg Amundsen. Utslått i kvalifisering: 35) Emil Iversen, 37) Martin Løwstrøm Nyenget, 43) Simen Hegstad Krüger, 63) Didrik Tønseth, 79) Sjur Røthe.

Finale: 1) Klæbo 2.39,04, 2) Jouve 0,99 sek. bak, 3) Chanavat 1,26, 4) Valnes 1,49, 5) Pellegrino 1,81, 6) Golberg 2,01.

Tour de Ski (1 av 6 etapper):

1) Klæbo 1.36,6, 2) Jouve 0.08,5 min. bak, 3) Chanavat 0.14,8, 4) Valnes 0.21,4, 5) Pellegrino 0.22,5, 6) Golberg 0.24,3.

Øvrige norske: 8) Northug 0.37,2, 15) Amundsen 0.58,7, 35) Iversen 1.10,7, 37) Nyenget 1.11,0, 43) Krüger 1.12,4, 63) Tønseth 1.14,6, 79) Røthe 1.17,8.

Verdenscupen (11 a v 32 konkurranser):

1) Klæbo 541, 2) Jouve 327, 3) Sergej Ustjugov, Russland 315, 4) Alexander Bolsjunov, Russland 296, 5) Valnes 281, 6) Håvard Solås Taugbøl, Norge 264, 7) Terentjev 264, 8) Pellegrino 235, 9) Chanavat 230, 10) Krüger 225.

Øvrige norske (topp 30): 11) Northug 189, 14) Hans Christer Holund 162, 15) Golberg 160, 19) Thomas Helland Larsen 127, 20) Amundsen 119, 25) Nyenget 87, 27) Sindre Bjørnestad Skar 84.

Kvinner:

1) Jessie Diggins, USA, 2) Mathilde Myhrvold, Norge, 3) Anamarija Lampic, Slovenia, 4) Julia Kern, USA, 5) Anna Dyvik, Sverige, 6) Coletta Rydzek, Tyskland, 7) Tiril Udnes Weng, Norge, 8) Johanna Hagström, Sverige, 9) Laura Gimmler, Tyskland, 10) Kerttu Niskanen, Finland.

Øvrige norske: 11) Anne Kjersti Kalvå, 24) Helene Marie Fossesholm. Utslått i kvalifisering: 35) Lotta Udnes Weng, 36) Heidi Weng, 38) Ane Appelkvist Stenseth, 42) Ragnhild Haga, 49) Silje Theodorsen, 59) Anna Svendsen.

Finale: 1) Diggins 3.00,12, 2) Myhrvold 0,13 sek. bak., 3) Lampic 0,30, 4) Kern 0,59, 5) Dyvik 3,92, 6) Rydzek 5,40.

Tour de Ski (1 av 6 etapper):

1) Diggins 2.03,0, 2) Myhrvold 0.05 min. bak, 3) Lampic 0.14, 4) Kern 0.16, 5) Dyvik 0.16, 6) Rydzek 0.24.

Øvrige norske: 7) T.U. Weng 0.30, 11) Kalvå 0.40, 25) Fossesholm 1.00, 35) L.U. Weng 1.07, 36) H. Weng 1.07, 38) Stenseth 1.08, 42) Haga 1.08, 49) Theodorsen 1.10, 59) Svendsen 1.12.

Verdenscupen (11 av 32 konkurranser):

1) Dahlqvist 464, 2) Frida Karlsson, Sverige 400, 3) Diggins 379, 4) Therese Johaug, Norge 375, 5) Rosie Brennan, USA 328, 6) Lampic 280, 7) Natalia Neprjajeva, Russland 230, 8) Nadine Fähndrich, Sveits 220, 9) T.U. Weng 216, 10) H. Weng 175.

Øvrige norske (topp 30): 12) Myhrvold 172, 23) L.U. Weng 118, 26) Maiken Caspersen Falla 106, 28) Helene Marie Fossesholm 90.