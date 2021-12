OL-uttak er Røthes mareritt

Han har tre VM-gull i sekken og har vunnet femmila i Holmenkollen. Men i OL har Sjur Røthe aldri lykkes.

Skal han miste OL i Beijing også?

Har plukket ut femmila

Sjur Røthe er en av landets mest stabile langdistanseløpere, men han er ennå ikke klar for det OL-laget som nå har bare to plasser igjen å fordele.

Røthe er en av mange kandidater som MÅ prestere i Tour de Ski for å komme i betraktning. Femmila i OL er hans store mål. Men det gås ingen langdistanser i verdenscupen før det siste OL-uttaket gjøres.

– Det er veldig små marginer og jeg vet jeg må prestere, sa Sjur Røthe til Dagsavisen før sesongstarten på Beitostølen. Der måtte han bryte åpningsdistansen, men slo tilbake med 2. plass dagen etter.

I Davos før jul ble han nummer seks på 15 kilometeren etter et sterkt løp, men ble slått av fire nordmenn.

Olympisk mareritt

For landslagssjef Eirik Myhr Nossum er Sjur Røthe kanskje den største nøtta å løse. At Norge for første gang bare får med åtte løpere av hvert kjønn i OL-troppen betyr at medaljekandidater må vrakes.

OL-suksess er det eneste Sjur Røthe mangler. 33-åringen har hatt tre muligheter tidligere uten å lykkes.

OL 2010 – Vancouver: Etter knallharde uttakingsløp ble Sjur Røthe vraket. Han var først på ventelista på å komme med, men fikk aldri reist til Canada.

OL 2014 – Sotsji: Endelig kvalifiserte han seg til OL, men startet med en 19. plass på tremila. Og da var det ut av stafettlaget. Og da han også bare ble satt opp som reserve på femmila, reiste han hjem i sinne og frustrasjon.

OL 2018 – Pyeongchang: Ny nedtur, Sjur Røthe ble ikke kvalifisert. Helseplagene forfulgte ham.

Først året etter fikk Sjur Røthe betalt, med VM-gull på tremila og stafett i Seefeld. Da ble det planlagt karrierepunktum i OL i 2022.

Balanse sprint mot allround

Nå er OL en drøy måned unna og Sjur Røthe er ikke kvalifisert.

– Det kan bli noen søvnløse netter før det siste OL-uttaket, sier Eirik Myhr Nossum, som må balansere hensynet til sprint og allround også.

For Røthe er ikke alene om å slåss om de to siste plassene:

Harald Østberg Amundsen fikk sitt gjennombrudd i fjor med VM-bronse på 15km i Oberstdorf.

Pål Golberg er allrounderen som kan gå både sprint og langdistanse i Beijing. Var med på stafettlaget som tok VM-gull i Oberstdorf sist vinter.

Even Northug har kommet som en virvelvind i sprint i vinter og konkurrerer opplagt om en OL-plass.

Martin Løwstrøm Nyenget og Didrik Tønseth kan også slå seg inn i diskusjonen med topplasseringen i Tour de Ski.

Tittelforsvarer på 10km

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har siste ord. (Terje Pedersen/NTB)

Blant jentene er det også tett:

Skal tittelforsvareren på OLs 10km, Ragnhild Haga, ikke komme med? Hun er vraket fra landslaget, men har hevdet seg i verdenscupen i vinter.

Silje Theodorsen og Mathilde Skjerdalen Myhrvold er høyaktuelle med gode resultater i mellom-Europa.

Kanskje kabalen er blitt litt enklere etter at Ingvild Flugstad Østberg dessverre måtte kaste inn håndkleet og ikke lenger er kandidat.

Fire av de OL-uttatte gutta starter i Tour de Ski, men det er usikkert hvor lenge de blir med. For her handler det bare om å optimalisere OL-forberedelsene.

Therese Johaug og Hans Christer Holund står over Tour de Ski i sin helhet for å prioritere høydetrening fram mot hendelsene i Kina.

Tour de Ski starter tirsdag med sprint i sveitsiske Lenzerheide.

FAKTA

Disse løperne er tatt ut til OL:

Kvinner: Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Therese Johaug (Nansen), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes).

Menn: Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn).

To kvinner og to menn skal tas ut i januar.

Disse løperne går Tour de Ski:

Kvinner: Helene Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Mathilde Skjerdalen Myhrvold (Vind), Anna Svendsen (Tromsø Skiklubb), Ane Appelkvist Stenseth (Grong IL).

Menn: Harald Østberg Amundsen (Asker), Pål Golberg (Gol), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss), Didrik Tønseth (Byåsen), Erik Valnes (Bardufoss og omegn), Even Northug (Strindheim).