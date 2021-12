To norske debutanter til hoppuka – koronasmittet Bjøreng må stå over åpningsrennene

Det norske hoppukelaget på sju mann ble presentert onsdag. Der er Bjøreng (26) og Fredrik Villumstad (22) med for første gang.

Bjøreng kvalifiserte seg via kvoteplassen i kontinentalcupen. Han får ikke konkurrere i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen etter at han mandag fikk påvist koronasmitte.

– Joacim testet positivt på covid-19 etter ankomst hjem fra Ruka. De strenge koronabestemmelsene til Det internasjonale skiforbundet gjør at Bjøreng derfor er ute av FIS-systemet i 14 dager. Han rekker heldigvis å komme ned til Innsbruck og kan være med den andre halvparten av hoppuka, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Han understreker at Bjøreng føler seg frisk og er uten symptomer. Stöckl fortsetter dialogen med FIS og arrangørene i håp om å få 26-åringen klar tidligere.

– Det blir spennende å se hva Joacim kan utrette på øverste nivå, sier østerrikeren.

Bedring

Hopperen fra Røyken lover å dele ut mange smil innad i det norske laget.

– Så fort jeg får billetten og har pakket bagen, skal jeg iallfall ta med meg en god dose med godt humør, masse selvtillit og energi. Jeg gleder meg, men det er veldig kjedelig nå, sier Bjøreng.

Villumstad har slitt med å ta seg til finaleomgangene i vinterens første verdenscuprenn. Likevel ble han foretrukket i sterk konkurranse med blant andre Robin Pedersen, som vant to kontinentalcuprenn i Ruka sist helg.

Landslagsveteran Anders Fannemel har også trøblet i vinter. Han må dermed feire nyttår hjemme i Norge og følge lagkameratene på TV.

– Marius Lindvik er den av hopperne som har vist mest stabilitet så langt. Halvor har hatt enkelthopp i verdenscuptoppen, men han har nå fått de tekniske utfordringene på plass. Robert har også begynt å ta fram de gode hoppene og begynt å fly igjen. Tande har vist i at han er tilbake etter fallet i Planica, sier Stöckl til NTB.

Jevnt

En sammenlagtseier i den tysk-østerrikske hoppuka henger svært høyt blant de norske hopperne – også i en sesong som byr på OL og skiflygings-VM.

Det er blitt svært jevnt i internasjonalt hoppsport, men japanske Ryoyu Kobayashi har imponert mest. Han har vunnet tre av de ni første verdenscuprennene. Sammenlagtleder Karl Geiger (2), Halvor Egner Granerud, Anze Lanisek, Jan Hörl og Stefan Kraft og vunnet de øvrige.

Kamil Stoch er tittelforsvarer i den 70. utgaven av hoppuka. Siste norske sammenlagtseier kom ved Anders Jacobsen i 2006/07-sesongen.

Opseth, Strøm og Bjørseth klare for nyttårshopping i Slovenia

Silje Opseth, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth skal delta i kvinnenes nyttårshopprenn i slovenske Ljubno.

Det er første gang det skal arrangeres et nyttårshopprenn for kvinnene i verdenscupen. Slovenske Ljubno er vertskap for turneringen 31. desember og 1. januar.

– Det blir spennende med en nyvinning som dette, men vi ønsker oss selvfølgelig flere renn og drømmer jo om guttas hoppuke, sier landslagstrener Christian Meyer.

Han kjører samme tropp som i de siste verdenscuprennene i Ramsau.

– Vi vet hvilken kapasitet Silje Opseth har. Hun er en absolutt pallkandidat. I tillegg vet vi at Thea Minyan Bjørseth og Anna Odine Strøm hoppet bra i Ljubno i fjor. Da hadde vi også Maren Lundby og Eirin Kvandal i aksjon, og vi var vel bare et fall unna å være verdens beste hoppnasjon den helgen. Vi håper det blir mye fyrverkeri i Slovenia og ser fram til en annerledes nyttårsmarkering. Rennkalenderen fylles opp, selv om covid-19 gjør at vi har mistet rennene i Japan på nyåret, sier Meyer.

---

Det norske hoppukelaget blir slik:

Halvor Egner Granerud (Asker), Marius Lindvik (Rælingen), Robert Johansson (Søre Ål), Johann André Forfang (Tromsø SK), Daniel-André Tande (Kongsberg), Fredrik Villumstad (Skimt), Joacim Ødegård Bjøreng (Røykenhopp).

Troppen til nyttårshopprennet for damene ser slik ut:

Thea Minyan Bjørseth (Lensbygda), Silje Opseth (Holeværingen), Anna Odine Strøm (Alta).

---