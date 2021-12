Skistad og Myhrvold nummer seks på lagsprinten i Dresden – ny svensk seier

Både Skistad og Myhrvold leverte godt i lørdagens sprint. Der gled Skistad inn til fjerdeplass med Myhrvold rett bak seg.

Søndag så det lenge ut til at de kunne kjempe om en pallplass, men på nest siste veksling var de uheldige og falt noe bak. Skistad fikk plutselig to russere mellom seg og partner Myhrvold, og det gjorde at de ikke greide å veksle like smidig som resten av feltet.

De klarte aldri å tette luken fram til de tre beste og endte på sjetteplass.

– Jeg synes egentlig vi gjør en god innsats, men vi var litt uheldig med den russeren i veien der. Ellers hadde det vært tre plasser lenger fram, sa Skistad til Viaplay.

– Det er da man må være med, og det er da det blir en luke fram, la Myhrvold til.

Svensk utklassing

De var i semifinaleheat sammen med den svenske superduoen Maja Dahlqvist og Jonna Sundling, og gikk videre som tredje beste lag.

Det var nettopp de svenske sprintstjernene som stakk av med seieren. Både Dahlqvist og Sundling er noen av de største svenske gullhåpene i OL i Beijing i februar. Dahlqvist vant sprinten foran Sundling lørdag.

– Det var veldig gøy. Vi kunne ligge fremme, sa Dahlqvist.

For Sundlings del har det vært en nær prefekt helg. Hun gikk sine første verdenscuprenn i helgen etter fallet i Gällivare i november. Det kulminerte med at hun måtte gå med gips på armen en tid, men kom tilbake med et smell med både første- og andreplass i helgens konkurranser.

– Det har vært veldig fint å være tilbake. Det kunne ikke blitt så mye bedre, sa Sundling.

Sist

Jessie Diggins og Julia Kern sikret amerikansk andreplass, mens det slovenske laget ved Anamarija Lampic og Eva Urevc tok den siste pallplassen.

Det norske andrelaget ved Magni Smedås og Julie Myhre falt av midtveis i finalen etter å ha kontrollert seg videre fra semifinalen. De endte sist av ti lag etter at Smedås ble veltet over ende i en veksling.

(©NTB)