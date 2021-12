Jacquelin utklasse alle og vant på hjemmebane – Tarjei Bø på pallen

Bø bommet kun én gang på fire skytinger og sikret en plass på pallen med god fart i sporet. Han og lagkompis Vetle Sjåstad Christiansen var begge godt plasserte etter den siste skytingen, men Christiansen falt noe av på siste runde.

Det var et svært mannsterkt norsk lag som stilte på fellesstarten. Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Sturla Holm Lægreid, Christiansen, Sivert Guttorm Bakken og Filip Fjeld Andersen var alle blant de 30 som fikk gå.

Lægreid og Tarjei Bø var de beste norske etter to skytinger, men etter tre turer på standplass var det Christiansen som lå best an av de norske etter bom av de øvrige. Han var kun fem sekunder bak franske Emilien Jacquelin foran siste skyting.

Både Christiansen, Bø og Bakken skjøt alle fullt på siste skyting og var i kampen om gode plasseringer. Der endte det med fransk seier foran landsmann Quentin Fillon Maillet og Bø.

På siste skyting sprakk både Thingnes Bø, Lægreid og Filip Fjeld Andersen. Trioen havnet dermed langt bak.

