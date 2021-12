Tande tok sin første pallplass etter skrekkfallet på norsk kjempedag

Tande fikk til et svev på 130,5 meter i første omgang og landet på formidable 141,5 meter i det andre. Det gjorde ham til toer i rennet, og det var kun 2,6 poeng opp til Ryoyu Kobayashi.

Den japanske vinneren hoppet 129,5 og 139 meter i sine to hopp.

– Dette var gøy. Veldig gøy. Det er vanskelig å beskrive. Et av de større minnene jeg kommer til å ha i hoppbakken, sa en emosjonell Tande til Viaplay etter rennet.

– Dette er grunnen til at jeg holder på meg skihopping, fortsatte den glade norske hoppstjernen.

I mars falt Tande stygt i skiflygingsbakken i Planica. Han punkterte lungen, brakk kragebeinet og pådro seg fire hjerneblødninger.

[ Opseth nummer to i Klingenthal: – Mer å gå på ]

Norsk kjempedag

Søndag kunne Tande også glede seg over at lagkameratene bidro til at det ble en enorm norsk dominans i Tyskland.

Halvor Egner Granerud lå på annenplass etter første omgang, kun 0,9 poeng bak Kobayashi. I annen omgang måtte sist sesongs klare verdenscupvinner se seg passert av flere lagkamerater.

Marius Lindvik ble nummer tre etter å ha landet på 141 meter i finaleomgangen, mens Robert Johansson endte på fjerdeplass etter et strålende finalehopp på 139,5 meter.

Deretter fulgte Granerud og Johann Forfang på det som ble en norsk jubeldag av de helt sjeldne.

– Ganske spesielt å bli nummer fem og være fjerde best på laget. En kjempebra dag. Jeg tror vi hadde den beste servicemannen i dag, sa Granerud.

Landslagstrener Alexander Stöckl kunne ikke huske å ha opplevd maken til norsk suksess.

– Nei, aldri. Det har ikke skjedd. Det er historisk. Hva skal jeg si? Det er en dag med positive og negative beskjeder, sa han til Viaplay etter rennet.

Stöckl koronasmittet

Oppladningen til søndagens renn ble ikke som vanlig for de norske hopperne. I timene før start ble det kjent at Stöckl er koronasmittet og isolert på hotellet i Klingenthal.

– Jeg må bare forholde meg til det. Jeg får ikke gjort noe med det. Det viktigste er å gjøre det beste ut av det, bruke tiden fornuftig og håpe jeg ikke får symptomer, sa Stöckl til NTB.

Ingen av de øvrige i den norske leiren skal være smittet, men hopperne skal testes på vei hjem til Norge.

Neste helg er det verdenscuprenn i sveitsiske Engelberg. Dit reiser ikke Stöckl. Han blir værende i Tyskland inntil videre.

Fredrik Villumstad gikk ikke videre med sine 110,5 meter og en 44.-plass i første omgang.

[ Hopptrener Stöckl har fått korona – er i isolasjon i Klingenthal ]