Klæbo går likevel med Viaplay-logo på skidressen

Striden oppsto da Klæbo protesterte mot skiforbundets avtale med Viaplay ved å nekte ha logoen på drakten under verdenscuprennene i Ruka i Finland sist helg.

– Johannes har sagt hva han mener om det å inngå en kommersiell avtale med en innholdsleverandør innen mediene, det vil si avtalen mellom Viaplay og Skiforbundet langrenn. Dette har vært viktig for Johannes, og det har jeg respekt for, sier langrennssjef Espen Bjervig, som konstaterer at løperen og skiforbundet ikke har samme syn i saken.

– Jeg er glad for at vi likevel er enige om hvordan vi skal forholde oss til dette framover, sier Bjervig.

Klæbo stiller til start i helgens verdenscuprenn i Lillehammer med samme drakt som de andre landslagsløperne, inkludert Viaplay-logo. Men langrennsstjernen har ikke endret syn på innholdet i saken.

– For meg har det vært viktig å formidle min bekymring i forhold til troverdighet og uavhengighet ved at en innholdsaktør og rettighetsinnehaver som Viaplay også inngår en kommersiell sponsoravtale. Jeg mener det jeg har ment hele tiden i denne saken. Samtidig har jeg nå sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakten.

Klæbo mener debatten om slike avtaler er viktig, selv om han nå selv ikke vil føre den videre.

– Jeg har i alle fall oppnådd å sette saken på dagsordenen – samt vist hvor jeg står i denne saken, sier Klæbo.

Han og Bjervig er enige om at saken ikke har handlet om Viaplays redaksjonelle dekning.

– Min kritikk har ikke vært rettet mot Viaplays redaksjonelle produkt. Det er viktig å skille klart mellom redaksjonell dekning og kommersiell sponsing, sier Klæbo.

