Østberg fryktet karriereslutt: – Tanken streifet meg

Mandag kom nyheten om at Østberg har fått innvilget en gyldig helseattest fra Norges Skiforbund. Det gjør at hun senere i måneden kan stille i verdenscupen for første gang siden mars i fjor.

Gjøvik-løperen omtaler ventetiden som en «tålmodighetsprøve». Helsa har ikke spilt på lag de to siste årene.

– Jeg hadde jo håpet at ting skulle snu før, og at jeg skulle få noen positive svar. Så fikk jeg noen svar som ikke var så positive, og jeg måtte jobbe med meg selv både fysisk og mentalt for å stå i det. Samtidig måtte du ta de gode valgene. Det har vært krevende, sier Østberg til NTB.

Ærlig

Hun mistet store deler av 2019/20-sesongen og hele sist sesong fordi hun ikke oppfylte kravene til skiforbundets helseattest. I tillegg pådro hun seg i fjor to tretthetsbrudd i foten.

– Har du på noe tidspunkt tenkt at du ikke ville klare å komme tilbake?

– Ja, den tanken har streifet meg. Så ærlig skal jeg være. Jeg har ikke hatt lyst til at det skulle skje, men jeg har tenkt at det faktisk kan være at dette ikke går.

Østberg fikk startnekt for første gang i november 2019. Det ble gjort kjent på en emosjonell pressekonferanse foran den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Siden har hun hatt en lang kamp for å få orden på helsesituasjonen. Blant annet måtte balansen mellom matinntak og trening bli bedre.

Følger nøye med

Øystein Andersen er medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget. Han har fulgt opp Østberg tett de siste årene, og slik blir det også i fortsettelsen.

– Framgangen gjør at det er riktig å la henne starte, men det betinger at vi ser at hun tåler det. Vi må følge godt nok opp, og det skal jeg ta meg av. Punkt én er at belastningen blir grei, sier Andersen til NTB.

Han synes det er hyggelig å se Østberg få uttelling for jobben hun har gjort.

– Det fortjener hun honnør for.

Østberg er en av de mest meritterte langrennsløpere i sin generasjon. Hun vant Tour de Ski sammenlagt i 2019, og fem år tidligere tok hun OL-gull i lagsprint sammen Marit Bjørgen. I verdenscupen har hun 16 enkeltseirer.

Medaljehåp?

Konkurransecomebacket skjer i verdenscupåpningen i finske Ruka. Der skal hun etter planen gå ett av tre renn lagt til dagene 26.-28. november. Tanker om mulig medalje i Beijing-OL virker litt fjernt i øyeblikket. Vinterlekene starter 4. februar.

– Det er ikke helt der fokuset mitt har vært nå. Men hvis ting går bra framover, og helsa fortsetter å være med, og OL blir aktuelt, så er selvfølgelig målet det. Men jeg vet også hvor hardt det er. Jeg har jo gått noen skirenn før og vet hvor tøft det er i toppen. Jeg får ta ett steg av gangen, sier Østberg.

Landslagslegen vil ikke legge lista for høyt. Han minner om at det er lenge siden Østberg har gått skirenn på høyt nivå, og hun har heller ikke trent i høyden slik lagvenninnene har gjort.

– Det blir en krevende sesongstart, men helse står før prestasjon. Det har vi tatt konsekvensen av. Men jeg tror at når helsa er god nok, vil også formen være god nok, sier Andersen.

