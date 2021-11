Jan Schmid la opp etter Seefeld-VM i 2019. Han hadde derimot ingen planer om å gi seg med kombinertsporten. Han ble raskt tatt med på trenersiden og var assistent under Peder Sandell forrige sesong.

Den nye landslagstrenerjobben trives han godt med.

– Inntil videre har det værtmest morsomt, men hovedoppgaven min er å legge til rette for at utøverne skal få trent best mulig for å prestere best mulig. Selv må jeg nok bare stå og krysse fingrene. Foreløpig ser det veldig bra ut. Dessuten vet vi at de andre trener også, men jeg tror vi skal være godt forberedt, sier Schmid til NTB.

– Du var jo assistent i fjor og vet hva suksessen bygger på?

– Jeg og Peder jobbet godt sammen, og jeg har videreført mye av den planen vi har lagt inn mot OL. Den er jo laget over tid, så vi har ikke funnet opp kruttet på nytt, nei.

– Hørte at Jarl Magnus Riiber har slitt litt i sommer og ikke fått trent som planlagt?

– Han var litt uggen etter vaksinene. Han har jo fått trent, men ikke som han ville så. Men det bekymrer meg ikke særlig. Så lenge han har fått kontinuitet i treningen sin fra nå og inn mot sesongen så blir det bra, sier han.

Etter NM i Midtstuebakken og på Beitostølen i midten av november går det i ett fram til OL i februar.

På den norske kombinertlandslaget er det ved siden av Jarl Magnus Riiber også Jørgen Graabak, Espen Andersen, Espen Bjørnstad og Jens Lurås Oftebro.

– Vi har et veldig spisset landslag med fem utøvere. De fem skal være bra. Bak er det også noen som skal kjempe om de ledige verdenscupplassene, sier Schmid.

