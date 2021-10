Stjerneskuddet Braathen tvilte på vei mot comeback: – Uvirkelig

Søndag setter Braathen utfor i storslalåmrennet i Sölden i Østerrike, og det markerer sesongåpningen i alpint. Da er det over ti måneder siden han skadet leddbåndet i sitt venstre kne, og veien tilbake har vært lang og tøff.

Braathens første store tilbakefall i sin korte, men relativt innholdsrike karriere fikk ham til å tenke på om all jobben var verdt det. I et digitalt pressemøte snakker han om usikkerheten man stiller seg når man satser alt på en idrettskarriere.

– Hvor stor har tvilen vært?

– Den har vært veldig til stede, sier han til NTB og tar seg en tenkepause.

– Man ligger i en seng, kan ikke gå på do, kan ikke hente maten selv. Så sitter du og ser på skirenn på TV hvor folks kne går i alle retninger, ski slår overalt, og man jager ned de sykeste fjellsidene i verden – da føler man det er ganske håpløst. Når man har mulighet til å gå på alle ski-colleger overalt, fra det beste akademiske, det beste sportslige og alt mulig. Det går ikke an at det ikke krysser tankene. Det har vært noen netter med det, ja, forklarer han.

Verdt det

Samtidig forteller han om alt han har lært underveis, og at det gikk greit å vende tankene mot comeback.

– I bunnen av de periodene lærer man så utrolig mye. Det blir en liten «rus» i den perioden.

– Men det skal veldig mye til for at det veier opp for alt du har stått i for at du ender opp i en situasjon hvor du får kjøre på et norsk landslag, være med i verdenscupen og får kjempe mot verdenstoppen. Det har kostet altfor mye til å gi seg ved én litt småbratt motbakke. Det veide alltid opp på riktig side, sier Braathen om tvilen.

Også den jevngamle lagkameraten Atle Lie McGrath skadet seg i samme renn som Braathen. Han er tilbake i aksjon når verdenscupsirkuset åpner på Rettenbachbreen i Østerrike.

– Det er ganske uvirkelig at vi er her, sier Braathen og fortsetter:

– Enda mer uvirkelig er det at jeg føler kneet ikke er en så stor faktor når jeg kjører på ski om dagen. Det å ha et så fantastisk team rundt meg og en suksessrik rehabilitering, er ganske fantastisk.

Råd fra Svindal og Jansrud

Braathen møter pressen på dagen nøyaktig ett år etter at han tok sin første – og hittil eneste – verdenscupseier i Sölden.

På spørsmål om unggutten har spilt av jubeldagen fra i fjor i hodet mange ganger under rehabiliteringen, svarer han:

– Nei, den rake motsetningen. Jeg fikk veldig fine tips fra veldig erfarne mennesker rundt meg. Blant annet Aksel (Lund Svindal) og Kjetil (Jansrud) om hvor man skal legge hodet i en sånn periode. Det gjentakende tipset fra dem var å komme seg vekk fra sporten og ikke bli låst i en verden du ikke kan befinne deg i uansett.

Nå gjenstår et par oppkjøringsdager i Italia før kursen settes mot Østerrike.

– De siste dagene har det nok vært mer et tema for skallen, sier Braathen om fjorårets verdenscupseier han skal forsøke å gjenskape.

