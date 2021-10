Bråthen etter drøftelsesmøtet: – Ingenting er evig

Clas Brede Bråthen virket noe lettet etter torsdagen drøftelsesmøte, til tross for at han ikke ville avklare noe særlig rundt innholdet i det 3,5 timer lange møtet.

Han ville imidlertid bekrefte at han fikk snakket godt ut og fått ut sine tanker om prosessen rundt hans avgang som sportssjef for hopperne.

– Det er ingen tvil om at et slikt møte er ekstremt krevende, men jeg fikk fortelle hele min historie uten å bli avbrutt en eneste gang. Det føltes bra for meg endelig å kunne legge fram en versjon som i mitt hode er 100 prosent korrekt slik jeg opplever den, sa han like etter møtet.

Heller ikke hans advokater, verken Marit Håvemoen eller Atle Sønsteli Johansen, ville bekrefte eller avkrefte hva som ble diskutert på møtet, og hva som vil skje videre.

Tøft for de nærmeste

Bråthen gikk onsdag hardt ut mot skiforbundet for å ha anklaget ham for ting han har gjort og sagt mens familien var i en tøff situasjon, spesielt da kona fikk en kreftdiagnose. Torsdag valgte han igjen å ofre en tanke til de nærmeste rundt ham.

– Det er nok mye vanskeligere for familien min enn det er for meg. De har ikke gjort annet enn å gi meg muligheten til å kunne drive med det som er min lidenskap. Det er vondt å se mine nærmeste være så bekymret for meg. Jeg synes det er leit, sa Bråthen.

– Ingenting er evig

På spørsmål om det kan komme noe godt ut av konflikten tenkte hoppsjefen godt før han svarte.

– Ja, det kan det. Men akkurat nå er jeg ikke sikker på hvordan jeg skal konkretisere det, men det er jo alltid sånn at verden går videre, sa 52-åringen.

Han mener det er viktig å ta steget vekk og se konflikten fra en annen vinkel. Han mener hele saken kan sees på som triviell.

– Det er viktig å ha perspektiv på ting og. I lys av andre ting som skjer så blir dette trivialiteter. Selv om jeg er så heldig at jeg har fått lov til å jobbe, og jobber, med lidenskapen min i lang tid. Det er ingenting som er evig.

