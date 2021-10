Bråthen-leiren mener skiforbundet forpliktet seg til ny kontrakt

Det opplyser Bråthens advokat Marit Håvemoen til VG. Det skjer samme dag som hennes klient skal i drøftelsesmøte med skiforbundet.

I de nye rettsdokumentene blir det argumentert for at Bråthen i juni fikk forlenget perioden som hoppernes sportssjef. Da signerte hoppkomitéleder Alf Tore Haug en kontrakt som han senere omtalte som et utkast.

Den ble ikke skrevet under av skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg. NSF mener derfor at avtalen aldri har vært gyldig. Håvemoen skriver i en epost til VG at de tolker det motsatt og mener at «generalsekretærens signatur ikke var/er påkrevd».

Skiforbundets advokat Nina G. Sandnes sier at hun er «grunnleggende uenig» med Bråthen-leirens syn.

– Temaet er imidlertid et av svært mange tvistepunkter som vil bli besvart i skiforbundets tilsvar som leveres retten i neste uke, sier Sandnes til VG.

Bråthens arbeidskonflikt med Norges Skiforbund har vært en stor mediesak de siste månedene. Toppledelsen i NSF ønsker ikke å forlenge hoppsjefens kontrakt når den går ut i april neste år. Selv mener Bråthen at han har krav på fast ansettelse etter å ha jobbet på midlertidige avtaler siden 2004.

Torsdag møtes partene til et drøftelsesmøte. Det kan være starten på en oppsigelsesprosess.

[ Hoppkomitémedlem trekker seg – støtter Bråthen i konflikten med skiforbundet ]