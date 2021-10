Bråthen forberedt på å få sparken: – Synes det er ekstremt ubehagelig

– Jeg har googlet hva et drøftelsesmøte er. Og da vet jeg at det handler om arbeidsforholdet mitt, og hva som eventuelt skjer med det framover, sier Bråthen til TV 2.

Et drøftelsesmøte er obligatorisk i en oppsigelsesprosess.

– Jeg velger å ta det som det kommer, og så får jeg eventuelt ta det når det kommer, sier Bråthen på spørsmål om han tror han kommer til å få sparken.

Toppledelsen i skiforbundet har vært i konflikt med Bråthen over tid. 17. august ble det kjent at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt når den går ut i april neste år.

Kort tid senere varslet Bråthens leir at det var aktuelt å gå rettens vei for å bli fast ansatt i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter siden 2004. Sist uke ble stevningen levert til tingretten, og tilsvarsfristen til Skiforbundet er 20. oktober.

At innholdet i oppsigelssaken er blitt lekket til VG opprører Bråthen, som står hardnakket på at det ikke er han eller hans støttespillere som står bak lekkasjen til media.

– Jeg synes det er ekstremt ubehagelig. Først og fremst at Skiforbundet har valgte å lage et slikt dokument som utelukkende handler om å ødelegge meg som ansatt og menneske. At det i tillegg er på avveie, det synes jeg er ekstremt vanskelig, sier Bråthen.

