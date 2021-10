Maren Lundby står over OL – åpner opp om vektproblemer

Lundby sier i intervjuet med NRK at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli mesterskapsklar.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sier en svært emosjonell Lundby.

I intervjuet har hun problemer med å holde stemmen under kontroll. Tiårene presser på. Hun sier at hun står over hele den kommende sesongen.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier hun.

Lundby sier at det er naturlige årsaker til at kroppen hennes er blitt annerledes i det siste. Det er derfor hun ikke er villig til å ofre det som skal til for nå toppnivået til OL i Beijing.

– Jeg vil heller ha en lang karriere, sier hun.

Lundby sier at hun slet med å holde vekten også sist sesong, men at hun fikk hjelp og oppfølging fram mot VM i Oberstdorf. Der endte hun opp med bronsemedalje i lagkonkurransen.

Lundby deltar i TV 2-sende «Skal vi danse» denne høsten.

– Skal vi danse var et forsøk på å finne noen svar som kanskje kunne ta meg til OL. Jeg tror ikke det er så mange som har sett for seg at det var på den måten.

