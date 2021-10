Fredag kom det fram at LO midlertidig stanser pengestøtten til Norges Skiforbund. Hoppsponsoren mener at håndteringen av uenigheten med Clas Brede Bråthen er brudd på samarbeidsavtalen.

– Det er jo veldig synd for oss. Jeg vet ikke hvilke konsekvenser det umiddelbart får, men at en hovedsponsor velger å trekke seg nå, er ekstremt vanskelig for oss, sier Stöckl til VG.

Konflikten mellom Bråthen og ledelsen i Skiforbundet har pågått i flere måneder.

– Det er en stor sesong for oss. Det handler om at utøverne skal nå sine mål. Hvis det legges begrensninger på det på grunn av konflikten som pågår, så er det synd, sier Stöckl.

Til vinteren skal utøverne hans blant annet ut i OL i Beijing.

