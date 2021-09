Svahn skadet skulderen for sju måneder siden i verdenscuprennet i Ulricehamn.

Rehabiliteringen har ikke gått som ønsket, og hun må derfor ta en operasjon for å løse skulderproblemene.

– Det er dårlig timing, men jeg har kommet til et punkt der et inngrep er det eneste alternativet for å bli kvitt dette, sier Svahn.

OL i Beijing starter 4. februar neste år. Der er Svahn et av svenskenes store håp.