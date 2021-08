BI-professor advarer mot fryktkultur i Skiforbundet

Uenigheten mellom Skiforbundet og Clas Brede Bråthen er blitt en verkebyll med åpne anklager i offentligheten om illojalitet, samarbeidsproblemer og tillitsbrudd.

Bråthen får ikke forlenget sin kontrakt som sportssjef. Det har kommet fram at han blant annet fikk en advarsel om konsekvenser etter et intervju han ga til Dagbladet i vinter der han kritiserte avlysningen av verdenscuprenn for kvinner, mens gutta fikk hoppe.

Matthiesen (institutt for ledelse og organisasjon BI) mener saken avslører problemer i Skiforbundet og idretten.

– Det kan være uformelle maktforhold som styrer og gjør at ytringsfriheten blir direkte hemmet for dem som går på korte kontrakter i sporten, sier han til NTB.

– Veldig uheldig

Matthiesen viser til at det har vært flere saker der folk som går på kontrakt frykter ikke å få forlengelse hvis de uttaler seg fritt.

Han mener Skiforbundet bør ta grep uansett hva denne konkrete saken ender med.

– Skiforbundet burde se litt på mekanismene bak dette. Det er veldig uheldig hvis det er sånn at de som er på midlertidig ansettelse ikke tør å være tilstrekkelig åpne. Da er man med på å generere en fryktkultur, sier BI-professoren.

– Det er det ordet som blir det riktige hvis folk føler de må gå på kattepoter fordi de er midlertidig ansatt, og hvis de taler for mye fra levra, så risikerer man at kontrakter ikke blir videreført, sier han.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund er blitt forelagt påstandene.

– Det er åpenbart at Matthiesen bare kjenner denne saken gjennom mediene og hans uttalelser bærer preg av det. Informasjon kun gjennom mediesaker, er som regel et dårlig utgangspunkt for dypere analyser, sier Graff til NTB.

– Blir mindre innovative

De siste ukene har anklagene haglet begge veier, Bråthen har engasjert advokat, mens hopplandslaget har slått ring om ham og kjemper for at han skal få fortsette i jobben. Saken følges tett i Idretts-Norge.

– Skjebnen hans er noe som mange vil legge merke til, og at de vil båndlegge seg fordi de ikke vil oppleve det samme. Konsekvensen vil være at du får en mindre innovativ virksomhet, og det er ikke Idretts-Norge tjent med, sier Matthiesen.

Ettersom saken ikke dreier seg om en oppsigelse, men en kontrakt som ikke forlenges, har ikke Bråthen samme stillingsvern som om han var fast ansatt. Det betyr at arbeidsgiveren står rimelig fritt til å velge å forlenge kontrakten eller ikke.

– Det blir snakk om uformelle mekanismer, at man har frihet til å velge å forlenge eller ikke. Det blir vanskelig å arrestere noen på det. Det betyr at folk som blir frittalende risikerer å få kroken på døren, sier BI-professoren.

Ytringsfrihet eller lojalitet?

En arbeidsgiver kan bare nekte arbeidstakeren å ytre seg hvis ytringen er egnet til å skade virksomhetens interesser, påpeker partner Maria Elena Kvalen i advokatfirmaet SANDS.

– Arbeidsgiver kan ikke legge bånd på arbeidstakere bare fordi noe er ubehagelig, men hvis det er forhold som vil eller er egnet til å skade arbeidsgivers interesse, så operer man fort i grenseland av hensyn til lojalitetsplikten i arbeidsforhold, sier Kvalen til NTB.