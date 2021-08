Lundby vil ha løsning i Bråthen-saken før sesongstart

Lundby er en av mange som har støttet Bråthen i saken mot eget forbund. Hun mener situasjonen er problematisk.

– Det er jo veldig ugunstig. Det er en veldig låst situasjon sånn jeg skjønner det. Det er ikke optimalt når Clas ikke er ønsket. Han skal jo ansette våre trenere for de neste årene og jobbe med det sportslige. Det er ikke bra i det hele tatt for oss som skal drive med idrett, sier hun til NTB.

– Du ser helst at det kommer en løsning før sesongstart?

– Ja, helt klart. Det er ikke optimalt i det hele tatt.

Bråthen, som tirsdag overvar treningshoppene til Daniel-André Tande, svarte dette på NTBs spørsmål om det samme:

– Basert på hvordan Daniel hoppet her mandag, så vinner han OL, uavhengig av hvor mye det stormer rundt en kar fra Mjøndalen.

– Kupp

Det har stormet i hoppleiren den siste uken etter at det ble kjent at Norges Skiforbund ikke ønsker å fornye kontrakten med Bråthen etter at hoppsjefens nåværende går ut i april 2022. Tirsdag gikk hoppkomiteen i Norges Skiforbund ut og mente Bråthen prøvde å kuppe sin egen ansettelse ved å fylle ut informasjon i et utkast til ny kontrakt.

Til det svarte Bråthen:

– Hvis jeg gjør det jeg får beskjed om av Alf Tore, og han kaller det et kupp, må han nesten forklare det selv, sa han til NRK.

Hoppkomiteen opplyste at det er dialog med ledelsen for å prøve å finne en «profesjonell og god løsning for alle impliserte».

– Vi ønsker å beklage til hele Hopp-Norge at vi ikke klarte å avverge denne situasjonen. Det er også beklagelig at hoppledelsen valgte å offentliggjøre konflikten på et tidspunkt der vi fremdeles hadde gode muligheter og felles mål.

Støtte

Konflikten synes å være fastlåst. Det som er klart, er at hopperne står bak hoppsjefen sin og ser at han fortsetter.

– Ja. Hele utøvergjengen støtter Clas Brede. Vi ser det han har gjort, det han står for og kjemper for. Han har full støtte fra oss utøvere, sier Lundby.

– Det er fryktelig kjedelig å se at han må gjennom det han er gjennom nå. Det unner jeg ham absolutt ikke. Han er en veldig bra fyr som alle på laget liker, og vi elsker å ha ham med på tur. Han bryr seg om alle utøverne som er på laget. Det er det viktigste med ham, at han bryr seg om utøverne, roser Tande.