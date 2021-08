Stöckl møter ledelsen i skiforbundet – håper på forklaring

Stöckl bekrefter overfor VG at han er innkalt til møte med toppene i eget forbund.

– De ønsker å møte hoppkomiteen og oss. Jeg håper det dreier seg om en forklaring. Det sto i mailen at vi ville bli informert om vedtaket. Mitt håp er at konflikten lar seg løse, og vi håper at han fortsetter, sier Stöckl til avisen.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff skriver samtidig i en tekstmelding til VG at «det ikke er planlagt infomøte der Clas Brede Bråthen er tema».

Graff opplyser videre at det har vært dialog «om et møte med fokus på tilrettelegging for hopp fremover».

Brev

Tirsdag ble det kjent at Norges Skiforbund ikke ønsker å forlenge kontrakten med hoppsjef Clas Brede Bråthen når den utløper våren 2022. Det var TV 2 som skrev om saken.

Kanalen hadde også fått tilgang til et oppsiktsvekkende brev Stöckl og kollegene i hoppmiljøet mandag leverte til skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Der bes det om at Bråthens avtale forlenges.

Generalsekretær Bretten Berg bekreftet å ha mottatt brevet fra Stöckl. Hun viste til at forbundsledelsen er enige om at Bråthens avtale ikke skal forlenges.

Vil ikke kommentere

«Hoppkomiteen, skipresidenten, og generalsekretæren står samlet og er enige om at sportssjef Bråthen ikke tilbys ny kontrakt når den nåværende utløper etter april 2022. Vi ønsker ikke å kommentere noe utover dette», skriver Bretten Berg i en SMS til TV 2.

Bråthen skal ifølge kanalen ha signert en ny avtale i juni. Denne ble angivelig også signert av ledelsen i hoppkomiteen, men generalsekretæren skrev ikke under. Bretten Berg opplyser at hoppkomiteen siden har snudd i saken.

Clas Brede Bråthen ønsker ifølge TV 2 ikke å kommentere saken.

Bråthen har vært hoppsjef i Norges Skiforbund siden 2004.

