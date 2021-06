I 2010 byttet Jansrud og daværende lagkamerat Aksel Lund Svindal skimerke til Head og fikk med det et tettere forhold til Eliasch. Fredag ble forretningsmannen valgt som ny president i Det internasjonale skiforbundet.

Eliasch skal være god for flere milliarder kroner.

– Jeg kjente ham litt løst før det òg. Jeg kjenner ham som en fyr som er lidenskapelig opptatt av idretten. Han står mye på ski selv og har brent for ikke bare å være eier, men hvordan bedriften er aktiv i idretten, sier Jansrud.

Den norske alpinprofilen sier det kanskje er utypisk å snakke så positivt om noen som blir satt i bås som milliardær i idrettspolitikken, men:

– Sånn jeg kjenner ham, er det nesten motsatt. Det er et godt valg, sier Jansrud til NTB.

– Riste litt løs

Jansrud omtaler Eliasch som hyggelig oppegående og intelligent. Han tror også forretningsmannens bakgrunn gjør han til et godt tilskudd i skiledelsen.

– Det er greit å riste litt løs i idretten. Det er sunt at det kommer inn noen som ikke er så låst i systemet hvor det ikke er avklart hvor mesterskap skal være og hvem som stemmer på hva. Det blir spennende å se noen fra en annen del av verden inn i idrettspolitikken. Det er fremdeles et tungrodd system, sier alpinprofilen.

Jansrud tror ikke det blir noe problem for de øvrige skigrenene at Eliasch har bakgrunn fra alpint.

– Jeg er overbevist om at vi har fått en president som er lidenskapelig opptatt av idrett på snø. Jeg kan berolige alle om at han først og fremst er idrettsengasjert og brenner for selve idretten. Vi får nok en FIS-president som kan drive butikk, men også utvikle idrettene våre, sier han.

God jobb

Eliasch, som er svenskfødt, men også britisk statsborger, har uttalt at han vil tre til siden fra jobben som Head-sjef om han skulle bli valgt.

Det er ikke kjent hvordan det blir med eierskapet hos skifabrikanten. Jansrud tror uansett det internasjonale skimiljøet har fått en god mann til å lede dem.

– Jeg opplever at han har gjort en så god jobb, at om han tar med seg det inn i FIS, får flere nytte av det. Han har såpass gode betraktninger om hvordan idretten skal legges opp, så vi får akseptere at han forsvinner.

(©NTB)