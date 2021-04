Jan Schmid ny hovedtrener for kombinertherrene – får fem utøvere på laget

Schmid overtar landslagstrenerstillingen etter Peder Sandell. Sistnevnte ga seg etter VM-sesongen.

Trønderen Schmid var sist sesong ansatt i en såkalt «sport science-stilling».

– Aldri har nåløyet for å komme inn på elitelagene i kombinert vært trangere. Det var «medaljekrav» for å komme på laget nå. Felles for alle uttatte er at de kom hjem fra VM i Oberstdorf med medaljer etter tidenes VM for norsk kombinertsport, sier sportssjef Ivar Stuan i en pressemelding.

Jan Schmid får med seg Stian Kvarstad og Tom Hilde som trenere.

Schmid er tidligere landslagsutøver for Norge og deltok i fire OL. Han la opp etter VM i Seefeld i 2019. Der var han med på laget som tok gull i 4 x 5 km lagkonkurranse. Han var også med på laget som tok sølv i lagkonkurransen i OL i Pyeongchang i 2018.

Oppdrag

Det er lagt opp til at de nest beste norske utøverne får tilbud på regionale lag i Oslo, Trondheim og Lillehammer. De kan også få internasjonale oppdrag i kontinentalcupen og verdenscupen.

– Ettersom landslaget blir spisset i større grad får teamene våre en enda viktigere rolle, og vi har trua på at dette kommer til å fungere bra. I teamene legges mye av grunnlaget både før og mens utøverne er på elitelaget, og vi har et meget godt samarbeid med disse i dag, sier Stuan.

Jan Schmid vet hva som kreves etter mange år som aktiv utøver på topp nivå.

– Vi holder oss i Norge før sommerferien, men planlegger et lengre høydeopphold i juli/august for å øve på det som møter oss i OL. Deretter skal de fleste teste seg i internasjonale og nasjonale konkurranser i Sommer Grand Prix og nasjonale sommerrenn før de siste samlingene inn mot sesongstart. Dette planlegges blant annet i tyske Oberstdorf. Sesongens store mål er OL, og det meste vi foretar oss fra vi starter nå i mai, er rettet mot å prestere på topp i Kina i februar 2022, sier Schmid.

Tre kvinner

Thomas Kjelbotn fortsetter som trener for kvinnelaget. Der blir det tre utøvere som sist sesong. De nest beste kvinnene får også muligheten til internasjonale oppdrag.

Dette er de uttatte løperne:

Menn: Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Espen Bjørnstad (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Espen Andersen (Lommedalens).

Kvinner: Gyda Westvold Hansen (Nansen), Marte Leinan Lund (Tolga), Mari Leinan Lund (Tolga).

