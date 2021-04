Skipresidenten minnes Brusveen som en av de største

– Håkon var en av de aller største legendene i norsk skisport. Våre tanker går først og fremst til Randi (kona) og øvrig familie, sier Røste til NTB.

Han trekker fram Brusveens OL-gull og -sølv fra 1960 som høydepunkter. Ekstra spesielle var de medaljene ettersom kong Olav bidro til at Brusveen fikk delta i lekene i Squaw Valley.

– Håkon var jo egentlig ikke uttatt, men etter at kong Olav uttalte til Aftenposten gjennom sin kabinettssekretær at «jeg ser gjerne at Håkon Brusveen blir med til Squaw Valley», kom han med i troppen. Og Håkon svarte på tiltale, sier skipresidenten.

Han vil også huske Brusveen som «stemmen fra skogen» på NRK og som en folkekjær idrettspersonlighet som var godt likt av utøverne.

Brusveen sovnet stille inn på Helsehuset i Lillehammer onsdag kveld, 93 år gammel. Det var Gudbrandsdølen Dagningen som først meldte om det.

[ Skihelten Håkon Brusveen er død: Fikk OL-billett av kongen ]