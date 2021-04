Raw Air i redusert utgave neste år – nei til skiflyging for kvinner

Det er klart etter lørdagens kalendermøte i FIS. På møtet var Norge nær å få støtte for forslaget om å arrangere skiflyging for kvinner i Vikersund, men kvinnene må vente litt til på det gjennombruddet. Sju av de 16 stemmeberettigede støttet Norges forslag om verdenscup for kvinner i Vikersund.

Det ble besluttet å arrangere flere felles rennhelger i hopp for kvinner og menn, og kvinnene får sjansen i storbakken i Willingen sammen med mennene rett før vinterlekene i Beijing.

– Vi i Vikersund synes det er synd at ikke kvinner kan få delta i skiflyging hos oss allerede i 2022. At vi også faller ut av Raw Air i 2022 er overraskende, siden finalen i Vikersund har vært inne på forslaget til kalender siden september 2020, sier Per Bergerud til skiforbundets nettsted. Han er generalsekretær hos Vikersund-arrangøren.

Høydepunkter

– Uansett skal vi gjøre alt for å lage et fantastisk VM i skiflyging som blir sesongens høydepunkt sammen med OL, sier Bergerud.

Kvinnenes verdenscupsesong starter i Lillehammer, mens begge kjønn skal i aksjon i Raw Air i Lillehammer og Holmenkollen. 2022 blir et unntaksår for den norske hoppturneringen som følge av VM i Vikersund og bakkeombyggingen i Granåsen.

Tre helger med skiflyging runder av sesongen for menn. Etter VM i Vikersund er det renn i både Oberstdorf og Planica.

Tidenes kalender

– Dette er tidenes beste hoppkalender, spesielt for jentene, full av høydepunkter, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Dessverre fikk vi ikke med oss nok nasjoner til skiflyging for kvinner i 2022, men jeg er sikker på at det kommer i 2023. Jeg forstår skuffelsen over at det ikke blir allerede til vinteren, men så lenge jeg opplever at vi får legge fram våre argumenter uten å bli sablet ned, så tenker jeg at vi er kommetet steg videre. Og vi må kunne glede oss over tidenes kalender for jentene.

(©NTB)