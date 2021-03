Tande skal gradvis vekkes

Fredag ettermiddag informerte hopplandslagets lege om situasjonen:

– Han følges tett. Det er gjort nye undersøkelser fredag og han skal gradvis vekkes opp i løpet av kvelden eller i morgen, sa Guri Ranum Ekås til NRK.

Hun opplyste også at Tandes situasjon er uendret og stabil.

– Daniel er godt ivaretatt på sykehuset. Det har gått fint gjennom natten. Situasjonen er stabil, sa Ekås i en pressemelding tidligere på dagen.

Torsdag brakk Tande kragebeinet og fikk en punktert lunge, men unngikk hode- og nakkeskader. Han ble lagt i kunstig koma i etterkant av fallet på et sykehus i Ljubljana.

Resten av laget har forberedt seg til verdenscupkonkurransen i Planica senere fredag.

– Jeg er stum av beundring det slovenske helsevesenet og de lokale arrangørene her i Planica. Det tok 59 minutter fra fallet til at han var under behandling. Det er utrolig, sa hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Fredagens skiflygingsrenn måtte utsettes etter at prøveomgangen ikke lot seg gjennomføre på grunn av sterk vind. Vindstyrken avtok gradvis, men kom fortsatt i kast. Rennet ble omsider startet. (NTB)