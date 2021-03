Dobbeltseier til Lyn, nå starter høydedramaet mot OL

Årets siste verdenscuprenn i langrenn gikk om lag 1800 meter over havet. Det som kunne vært folkefest i Holmenkollen ble i stedet en test på hvordan løperne tåler høyden ett år foran et mulig OL i Beijing. Lørdag fikk vi se Alexandr Bolsjunov stake fra alle på 15 kilometeren, søndag fikk vi se Simen Hegstad Krüger rykke på femmila, og dermed bekrefte det mange allerede vet. Hegstad Krüger er blant dem som takler tynnluft best.

– Jeg var overrasket over at vi fikk luke. En veldig stor dag for meg, sa Hegstad Krüger dagen etter sin egen 28-årsdag. Han fikk dermed sin første verdenscupseer på femmila, året etter at han ble nummer to bak Bolsjunov i Holmenkollen.

Også Hans Christer Holund fikk gode svar om tynnluft under rennene i Svets. Og finishen viste at han er blitt raskere.

– Dobbeltseier til Lyn og dobbeltseier ti Norge tar vi med oss, sier Holund, som også gratulerte Sverige med at de endelig fikk en løper (Jens Burmann) på seierspallen.

Bak dem slappet Bolsjunov av på tempoet når han skjønte at han ikke kunne vinne, dermed kunne Johannes Høsflot Klæbo få en slags revansje fra VM-femmila. Men den la han liten vekt på. Verdensmester Emil Iversen sto for øvrig over årets siste verdenscuprenn.





