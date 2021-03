Klæbo klar for femmilskrigen – kan han slå storfavorittene?

Den 24 år gamle trønderen har vist solid form med tre gullmedaljer så langt i mesterskapet. Henger han med til avslutningen på mesterskapets gromdistanse, blir han tilnærmet umulig å slå.

Klæbo er forberedt på at resten av feltet ønsker å bli kvitt ham før han får koblet inn turbotempoet.

På papiret er russeren Aleksandr Bolsjunov og finnen Iivo Niskanen de største favorittene sammen med de fire øvrige som skal gå for Norge.

– Jeg er ikke veldig bekymret for om farten blir skrudd opp underveis. Jeg må krysse fingrer for at jeg har en kjempedag, at kroppen spiller på lag og at utholdenheten er der. Jeg skal bite fra meg så godt jeg kan, sa Klæbo under lørdagens digitale pressetreff.

Tøft

Hittil i mesterskapet er det mange distanser som har utviklet seg på spektakulært vis, og det er ingen grunn til at femmila blir noe unntak.

– Det blir et tøft og hardt skirenn. Jeg gleder meg. Det blir morsomt å gå en femmil i mesterskap og se om det er mulig å bite fra seg, sa 24-åringen.

Statistikken er dårlig for Klæbo med tanke på hvor langt bak vinneren han har vært før i tidligere femmiler.

– Det blir et helt annet skirenn enn det vi har gått tidligere. Jeg skal ut å krige så godt jeg kan. Jeg må være smart, ta de riktige valgene underveis og håpe på gode ski.

Restituert

Klæbo mener at han skal være godt restituert til sin femte distanse i mesterskapet.

– Vi hadde noen rolige dager før stafetten, og det blir en ny rolig dag i dag. Vi berger oss når vi får noen pauser underveis.

Et eventuelt første distansegull vil henge høyt for mannen som hittil har tatt sine mesterskapsgull i sprint, lagsprint og stafett.

– Det er selvfølgelig gjevt. Jeg har aldri vært i nærheten av å vinne en femmil tidligere, og jeg ser for meg at det er stort. Det er sinnssykt viktig å være på pallen i viktige skirenn.

Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Pål Golberg utgjør resten av Norges sterke kvintett.

– Vi har et vanvittig godt lag, og de blir svett de som skal utfordre oss, mente landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

