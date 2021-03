Vrakes på stafetten etter to VM-sølv

Uttaket ser selvfølgelig kontroversielt, men gjøres for å gi plass til Pål Golberg i verdens beste skilandslag. Heller ikke bronsevinneren på 15 kilometeren, Harald Østberg Amundsen, fikk plass på laget.

Derfor er det kvartetten Pål Golberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Johannes Høsflot Klæbo som går fredagens stafett for Norge.

Det beskriver det norske nivået i norsk herrelangrenn. Og landslagstrener Eirik Myhr Nossum, som var Simen Hegstad Krügers klubbtrener i Lyn, har hatt en vrien jobb.

– Et veldig vanskelig uttak som viser hvilken bredde vi har. Selvfølgelig var Simen skuffet, han følte at han hadde gjort det som skulle til. Men her vektes resultater både tidligere i vinter, under VM og løypeprofil. Jeg vraker ikke verdensmesteren på 15 kilometer, sa Eirik Myhr Nossum på torsdagens pressekonferanse.

Og la til følgende: – Dette er et multifaktorelt uttak. At det er mange hensyn som må tas.

Nøkkelen har vært å løse tredjeetappen i fristil. Det er den Hegstad Krüger eventuelt skulle gått. Men den var også mest aktuell for Hans Christer Holund, som tok den etter gulløpet på 15 kilometer.

Norge kunne i teorien stilt flere knallsterke lag. Sprinteren Erik Valnes ble norsk mester på 10km klassisk tidligere i vinter. Og Martin Johnsrud Sundby viser også formstigning. Den eneste som løste problemet var Sjur Røthe, som har reist hjem på grunn av kommende fødsel i familien.

Simen Hegstad Krüger tok sølv bak Aleksandr Bolsjunov på tremila og sølv bak Holund på 15 kilometeren. Han deltok på gullaget både i OL i Pyengchang i 2018 og VM i Seefeld i 2019.

I OL var det Hans Christer Holund som ble vraket fra laget, noe han opplevde som urettferdig.