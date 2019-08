Skeid hadde en god mulighet til å skaffe seg en liten luke ned til nedrykksstreken da de gjestet Tromsdalen søndag kveld. Hjemmelaget sto uten en eneste seier, og med kun to poeng i banken før søndagens oppgjør.

Men mot et tamt Skeid-lag kunne nordlendingene juble for sesongens første trepoenger, etter en scoring av Henrik Breimyr, to minutter før slutt.

Målet kom etter et hjørnespark, der Breimyr slo Skeid nyervervelse Erik Tobias Tangen Sandberg i en duell.

Sjansefattig

Det var en meget sjansefattig affære mellom de to lagene, og det var helt greit at det sto 0-0 til pause. Varsellampene blinket for Skeid allerede. Det var nemlig første gang Tromsdalen ikke lå under til pause.

Skeid skapte lite også etter pause, og det nærmeste de kom var et godt slått frispark fra fra Mesut Can, drøye ti minutter før full tid. TUIL-keeper Theodor Nilsen var imidlertid med på notene.

Dermed ble det et pinlig tap mot ligaens jumbolag, som nå er oppe på fem poeng.

Sjette ettmålstap

Skeid blir på sin side stående med 14. Med andre ord ville Nordlies menn hatt en luke på tre poeng ned til Strømmen, som tapte 3-1 borte mot Aalesund, og fire ned til Notodden, som røk med samme sifre hjemme mot Sogndal. Nå er de à poeng med Strømmen på den første nedrykksplassen, og kun ett foran Notodden på den andre nedrykksplassen. Det brenner under beina til Skeid som måtte oppleve enda ett ettmålstap i denne ligaen.

Så langt har Skeid seks ettmålstap. Sist ble det 0-1 for serieleder Aalesund der Skeid hadde fortjent poeng.

– Vi må vippe de jevne kampene i vår favør, sa trener Tom Nordlie før kampen.

Også denne kampen vippet feil vei.

Neste motstandere er opprykksjagende Sandefjord (lørdag) og Start (torsdag 22.8) på Intility arena.

KAMPFAKTA

Tromsdalen – Skeid 1-0 (0-0)

TUIL Arena: 250 tilskuere.

Mål: 1-0 Henrik Breimyr (88).

Dommer: Marius Lien, Express.

Gult kort: Sander Ringberg, Tromsdalen, David Tavakoli, Erik Tobias Sandberg, Skeid.

1. divisjon fotball menn søndag, 17. runde:

Aalesund – Strømmen 3-1, Jerv – HamKam 1-0, Kongsvinger – Raufoss 1-0, Notodden – Sogndal 1-3, Tromsdalen – Skeid 1-0, Ull/Kisa – Nest-Sotra 1-1.

Spilt fredag: Sandefjord – Start 0-0.

Spilt lørdag: KFUM Oslo – Sandnes Ulf 3-0.