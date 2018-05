Sport

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid leverte kveldens vakreste angrep og scoring, men selv om Johannes Nunez redusering til 1-2 etter pause sto til 19 i stil, hjalp ikke det for cupavansement.

For fem minutter etter hvilen hadde Vålerengas okse, Felipe Carvalho scoret i sin tredje kamp på rad og framsto igjen som Vålerengas redningsmann. Han fikk siste stikk på corneren fra Simen Juklerød.

Ronny Deila hadde bedt om mye mer aggressivitet i pausen og noe fikk han. Men i banespill var dette en kamp mellom to jevnbyrige motstandere. Det var usynlig at to divisjoner skilte dem.

– For meg handlet det bare om å komme videre. Vi spilte på en bane fra før krigen og vi visste det ville bli en tøff kamp. All ros til Skeid, men jeg syntes vi vant fortjent, sier VIF-trener Ronny Deila til Dagsavisen.

Lang pølsekø

Da de hadde fått sluset alle tilskuerne til tidenes største publikumskamp (ca 2500 betalende) på det som egentlig er et treningsfelt, var det hjemmelaget som tok grep om kampen.

Tom Nordlies menn presset høyt og stresset Vålerenga mer enn VIF stresset Skeid. Folk presset seg sammen rundt reklameskiltene, ga opp pølsekøene,men fikk se en intensiv match, en uten store sjanser foran målene.

Det tok over en halvtime før Vålerenga var innenfor Skeids 16-meter. Det var ikke store sjanser på den andre siden heller, men Stian Kommandantvold Pettersen utfordret VIF med to avslutninger som kunne blitt noe. På den ene overgangen han fikk var han for uselviisk.

Men som så ofte før i slike kamper: Et billig frispark ga Vålerenda deres største mulighet. Og Bård Finne fikk plassert ballen elegant ned i keepers høyre hjørne.

En illsint Tom Nordlie påpekte dommerfeilen til liten nytte. En sjanse og ett mål var nok for VIF.

– Det var ikke dommeren som avgjorde denne kampen, men jeg syntes en Eliteserie-dommer burde han en bedre dag. Han dømte 60-40 til VIF, men det skal vi takle, sier Tom Nordlie til Dagsavisen.

Hans analyse var klar: – Jeg syntes vi var det klart beste laget i 2. omgang. Vi la oss aldri bakpå, vi ville vinne kampen, sier han.

Skeid-presset

Da Vålerenga fkk sin 2-0- ledelse trodde de kanskje på en roligere kamp, men det fikk de ikke. Skeids spiss Mesut Can fikk en tung jobb mot VIFs høye stoppere og det var klart at spillet måtte gå langs bakken.

Og det var det som skjedde på den fine reduseringen da Hassah Yusuf elegant spilte fri Johannes Nunez Godoy som like elegant plasserte ballen ned i hjørnet. Da ble det ny giv for Sked. Sjansene kom i retning klubbhuset, den digre spissen David Tavakoli ble byttet inn, men VIF-forsvaret sto unna.

Mange trodde Vålerenga skulle dominere denne kampen i banespill, men slik gikk det ikke.

Tvert i mot var det en lettet VIF-gjeng som gikk av den tørre banen da dommer omsider blåste av.

– Vi er videre og vi står opp i duellene. Jeg forventet ikke mye mer i en kamp som denne, sier Ronny Deila.

Trekning i Skeid-huset

Dette var tidenes første kamp mellom disse lagene på denne banen. Og for Skeid-trener Tom Nordlie ble det et nytt surt VIF-tap der marginene gikk i mot.

Nå handler det om å nullstile mannskapet etter en betydelig kraftanstrengelse.

Allerede lørdag er det tilbake til hverdagen: Vålerenga skal til Sandefjord, Skeid skal opp mot lederlaget KFUM Oslo, som ble slått ut av Lillestrøm i denne cuprunden.

– Nå handler det bare om å nullstille i en fase med mange kamper, sier Deila, som gikk rett fra banen til trekning av neste cuprunde inne i Skeidhuset, et lokale som er fylt opp med Kongepokaler.

På NRKs direktesending var det Ronny Deilas oppgave å røre i bollen. Det var mindre stressende enn selve kampen.

Der endte han opp med å få Tromsø borte i 4. runde. – Helt greit, sa han om det.

KAMPFAKTA

3. runde i cupen onsdag:

Skeid – Vålerenga 1-2 (0-1)

Nordre Åsen kunstgress: Ca. 2500 tilskuere.

Mål: 0-1 Bård Finne (38), 0-2 Felipe Carvalho (51), 1-2 Johannes Andres Nunez Godoy (65).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Felix Myhre, Sam Adekugbe, Abdi Ibrahim, Vålerenga, Mesüt Can, Skeid.

Lagene:

Skeid (4-3-3): Emil Fiskvik – Sulayman Bojang, Ayoub Aleesami, Kim Skogsrud, Tom Skogsrud – Hassan Yousef (Sander Flåte fra 71.), Moa Mahnin, Henning Andresen – Stian Pettersen, Mesüt Can (David Tavakoli fra 76.), Mustafa Hassan (Johannes Andres Nunez Godoy fra 57.).

Vålerenga (4-3-3): Marcus Sandberg – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Ivan Näsberg (Sam Adekugbe fra 46.) – Abdi Ibrahim, Felix Myhre, Magnus Grødem (Samúel Kári Fridjónsson fra 63.) – Simen Juklerød, Peter Godly Michael (Sam Johnson fra 74.), Bård Finne.

Slik ble utfallet av onsdagens trekning av 4. runde i cupen:

Lillestrøm – Brann, Strømsgodset – Ranheim, Ull/Kisa–Bryne, Rosenborg–Odd, Mjøndalen–Haugesund, Bodø/Glimt–Hødd/Kristiansund, Start–HamKam/Sarpsborg 08, Tromsø–Vålerenga.