Skeid og Kjelsås har endelig fått en startdato

Av Stian Grythaugen

Årets fotballsesong for klubbene i 2. divisjon for menn starter opp 11. juli. Det ble klubbene informert om på et møte fredag.

Styreleder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen bekrefter beslutningen overfor NTB.

– Vi har akkurat informert klubbene om at det blir oppstart 11. juli. Det blir spilt enkel serie med sluttspill, sier hun.

Etter at klubbene har gjennomført enkel serie, deles tabellen i de to avdelingene i to. De sju øverste lagene møter hverandre i en enkel serie om opprykk, mens de sju nederste spiller om å unngå nedrykk.

Lagene tar med seg poengene fra "grunnspillet" inn i sluttspillet.

Lindevik bekrefter at man har sett på ulike alternativer for gjennomføring av sesongen, og at enkel serie og sluttspill til slutt ble den foretrukne løsningen.

I årets 2. divisjon er det tre lag fra Oslo. Skeid rykket ned fra OBOS-ligaen i fjor og vender tilbake til sin nyoppussede hjemmebane på Nordre Åsen. Kjelsås er en traver i 2. divisjon og Vålerenga2 skal prodsere spillere til VIFs A-lag.

Det blir kort tid for klubbene å forberede seg. Til nå har mange av spillerne vært permittert og lagene har ikke kunnet trene som vanlig.

Annerledes år

Det har vært ulike synspunkter blant klubbene om hvordan sesongen skulle løses.

– Noen ville selvsagt ha full serie, noen ønsket ikke det og andre ville vente til i august og kjøre enkel serie. Vi har fått inn innspill fra alle klubbene og sett på totalen. Nå har vi landet på enkel serie og sluttspill. Det tror vi blir veldig spennende. Det er noe annet, men det er et annerledes år, sier Lindevik.

Datoen for oppstart av sesongen i 2. divisjon ble bekreftet kun timer etter at regjeringen åpnet for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2. divisjon og 1. divisjon for kvinner.

Den beslutningen ble naturlig nok mottatt med stor glede.

– Det er vi utrolig takknemlige og glade for. Det fortjente klubbene, og det var på tide. Samtidig har fotballen stått i denne protokollen, med de fasene som har ligget i den. Vi har visst at vi har ligget i kø, sier Lindevik om oppmykingen.

Klart ble det også fredag at 2.-divisjonsklubbene får slippe inn 200 publikummere når kampaktiviteten kommer i gang. Tilskuerne som slippes inn kommer i tillegg til det som må være på plass av dommere, presse, vakter og andre funksjonærer.

Samtidig er forutsetningen fortsatt at énmetersregelen og øvrige smitteverntiltak følges.

– Dette er vi veldig glade for. Det betyr veldig mye. Egentlig alt, sier Lindevik.

Kampoppsettet kommer så snart NFF får det klart.

Skuffelse i 3. divisjon

Lindevik representerer samtidig også klubbene i 3. divisjon. For dem kom det ingen gode nyheter fredag.

– Som leder av Divisjonsforeningen blir det at man gleder seg med dem som får starte opp, og samtidig forstår jeg den enorme frustrasjonen som de (3. divisjonsklubbene) står i, sier Lindevik.

– Jeg hadde håpet og trodd at når de først lempet på reglene som har vært, så ville de lempe på enda mer, tilføyer hun.

Når 3. divisjon kan starte opp med fullkontaktstrening og kamper er fortsatt i det blå.

Oslo har ti lag i 3. divisjon med Lyn og Frigg som de mest tradisjonsrike.