Skeid nærmest seieren mot Sandefjord

Det ble nesten galgenhumor for Mesut Can i LSK-hallen da han kunne avgjort kampen tre ganger, men hver gang var det bokstavelig talt stang ut.

Den første muligheten kom på frispark før pause da han satte ballen i tverrliggeren før ballen spratt ned på streken og ut.

Stolpe ut igjen

Etter pause fikk han to store sjanser. Først da han satte ballen i stanga fra en meters hold etter godt forarbeid av Henning Tønsberg Andresen på høyrekanten. Da ble Can så irritert at han ga stanga et ekstra spark også. Men han skadet verken seg selv eller stanga.

Deretter var det Mustafa Hassan som fikk lagt inn fra høyrekanten, denne gang ble det avslutning i den andre stolpen fra Mesut Can.

Da hadde han notert seg for kampens tre største sjanser i en kamp man da skjønner Skeid burde avgjort til sin fordel.

Skapte mye

Men også Mustafa Hassan kunne satt inn det avgjørende målet rett før slutt da Matarr Kah kom seg fint fram på høyrekanten og la inn fra dødlinja. Hassan fikk ballen i fri posisjon ved straffemerket, men i stedet for å klemme til raskt brukte han for lang tid slik at en Sandefjord-spiller kom i veien og fikk stopet skuddet nær målstreken.

Hassan ropte på straffespark, men det var ikke dommeren enig i. Ikke så mange andre heller, så det ut til.

Sandefjord, som rykket ned fra Eliteserien i fjor tross en sterk avslutning, er et spillende lag som trener Marti Cifuentes vil utvikle videre.

Presset høyt

Skeid utfordret dem på dette ved å presse høyt og forstyrre igangsettingen. Dette lyktes de særlig med etter pause da laget var aggressivt og ga Sandefjord lite tid til å bygge opp noe som helst.

Og koblet med et solid Skeid-forsvar ble det knapt noterbare sjanser foran Skeid-keeperne Idar Nordby Lysgård (1. omgang) eller Emil Fiksvik (2. omgang).

Sandefjord prøvde å komme seg fram på kantene og kom til et par halvsjanser ved Mohamed Ofkir, men avslutningene var for svake.

For Skeid debuterte Fredrik Berglie og Mathias Dahl Abelsen etter pause i et Skeid-lag som viste stor løpsstyrke.

Trener Tom Nordlies krav er at de skal trene som et Eliteserielag.

– Det er tøffere treninger her enn hva jeg har vært vant til i Alta og Tromsdalen, sa Dahl Abelsen til Dagsavisen tidligere i uka.

Dette var Skeids tredje treningskamp i år, den første endte 3-0 over KFUM Oslo, den andre 1-1 mot Ullensaker/Kisa.

KAMPFAKTA

Treningskamp fredag:

Skeid - Sandefjord 0-0

LSK-hallen: Ca. 100 tilskuere.

Skeids lag i 1. omgang: Idar Nordby Lysgård - Jonas Bergersen, Ayoub Aleesami, Kim Skogsrud, Tom Skogsrud - Henning T. Andresen, Moa Mahnin, Hassan Yusuf - Johnny Buduson, David Tavakoli, Mesut Can.

I 2. omgang; Emil Fiskvik - Andresen, Aleesami (Fredrik Berglie), K. Skogsrud, T. Skogsrud - Mathias Dahl Abelsen, Mahnin, Yusuf, Matarr Kah - Mustafa Hassan, Mesut Can, Johannes Nunez Godoy (David Hickson).