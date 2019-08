Skeid leier VIF-angriper

Det bekrefter Skeid på Facebook. Også Eurosport omtaler avtalen.

– Vi låner Peter Michael fra Vålerenga ut sesongen. Takk til husverten for at dette lot seg gjøre. Vi ser fram til å bli nærmere kjent utover høsten, skriver Skeid.

«Husverten»-kommentaren spiller på at Skeid for tiden spiller sine hjemmekamper på VIFs hjemmebane, Intility Arena, i påvente av at Nordre Åsen skal bli klart for spill.

Michael har slitt med skade, og ikke spilt for VIF så langt denne sesongen. Nå får han altså muligheten hos Skeid, som nylig mistet måltyven David Tavakoli til KFUM.

Skeid sliter i bunnen av 1. divisjon. Lørdag tapte laget 0-2 hjemme mot Kongsvinger.