Skeid i nytt samarbeid med Wangs skolesystem

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skoleløpet til Wang, både når det gjelder ungdomsskole og videregående skole, er spennende for Skeid som har ønsket et samarbeid for å profesjonalisere sin satsing på å utvikle spillere.

Fredag ble avtalen signert på Skeid-huset og Skeids assistenttrener Morten Berre er fra og med i år også knyttet til Wang Toppidrett, der han vil bidra med sin betydelige kunnskap.

Har kultur og historie

– Å inngå et samarbeid med Skeid er interessant for oss fordi klubben nå ønsker å løfte seg og lage et utdanningsløp for yngre spillere. Skeid med sin kultur og historie vil ta nye steg og det vil vi gjerne bidra til, sier toppidrettssjef for Wang Toppidrett, Kristian Gilbert til Dagsavisen.

– Skeid har et langsiktig perspektiv på å utvikle spillere. Vår motivasjon ligger i å være med å utvikle elevene både som fotballspillere og mennesker, men også at elevene skal nå målene sine på det akademiske plan gjennom vår skoledrift, sier han.

Wang med sitt idrettskonsept startet i 1984 i samarbeid med Lyn som Lyn/Wang fotballgymnas.

Siden har skolen utvidet virksomheten betydelig og har nå samarbeid med en rekke klubber i mange forskjellige idretter. Mange av norske toppidrettsutøvere har gått på Wang.

Godkjent av Olympiatoppen

– Hvorfor er det viktig for Wang å ha et konkret samarbeid med klubber?

– Hele oppdraget vårt er å bidra til at idretten skal utvikle seg. Og som olympatopp-godkjent toppidrettsgymnas er det rett og slett jobben vår å samarbeide med idretten. Det meste av den gode utviklingen av idrettsutøvere skjer jo nettopp i klubbene. Og vi kan bidra til å hjelpe klubbene med å utvikle sine spillere også gjennom deres daglige skolegang.

Sammen med leder av Wang Ung, Martin Waaler Kaas, var han på Nordre Åsen fredag for å presentere avtalen.

Onsdag i neste uke blir det informasjonsmøte for foreldre og barn og ungdom om hvilke muligheter som ligger i avtalen.

Skeids initiativ

Skeid er blant byens fem største klubber for unge fotballspillere og uttrykket "talentfabrikken" er knyttet til Skeid.

– Hvilket utbytte kan Skeid få for et slikt samarbeid?

– Det gir oss muligheten til å gi en bedre idrettshverdag for våre spillere, at de kan kombinere skoleløpet med spill i Skeid, sier daglig leder i klubben, Daniel Strand.

Det var han som tok kontakt med Wang for å diskutere et samarbeid.

– Det handler blant annet om å styre total belastning gjennom den treningen man får både på skolen og på treningene her, sier han.

– Det kan også gjøre det mer attraktivt å spille for Skeid ved at vi har et slikt samarbeid. Her skal man kunne tørre å si at her vil man bli god, sier Strand.

– Dessuten har Wang en kompetanse på toppidrett som vi også kan dra nytte av, blant annet ved at våre trenere blir involvert. Og de er en tydelig sparringspartner på sportslig innhold, sier den relativt ferske daglige lederen i Skeid.

Skeid skal lage en sportslig plan for et løp fra en gutt/jente er 5 år til en kan nå A-laget. Den ferske avtalen handler i første omgang om guttefotballen, men jenter kan også søke opptak på Wang. Men på kvinnesiden har skolen samarbeid med blant annet LSK Kvinner og Kolbotn samtidig som de har kvinnelige spillere fra Vålerenga og Lyn.

Berres rolle

Morten Berre er assistentrener i Skeid og har en av de lengste karrierene i norsk fotball, både som eliteseriespiller i Skeid, Viking og Vålerenga og proffopphold ute.

– Vi ønsker å bli best på spillerutvikling igjen, vi vil skille oss ut. Vi er ikke der nå, men kan komme dit, sier Morten Berre, som vil at Skeid skal være førstevalget til spillerne i området. Og det skal denne avtalen bidra til, sier Berre, som vil at Skeids opptur skal flyte videre etter opprykket til OBOS-ligaen (1. divisjon).

Han vil være en av lærerne på Wang på treningene som foregår i Vallhall i vinter.

– Skeid vil bli best på utvikling, det er spennende for oss ettersom vi har elevene fra 8. klasse og oppover, sier Gilbert, som er glad for å ha Berre på laget med den kompetansen han har fra bredde- og barnefotballen til A-lagsnivå.

– Elevene er 19 år når de er ferdige på skolen og da skal de fortsatt utvikle seg. Da handler det om å ha gjort de riktige tingene, også utenfor banen. Vi vil at spillerne også skal lykkes i skolefagene, sier han.

Får egne plasser

I praksis vil samarbeidet i år gå ut på at Wang har noen "Skeid-plasser" for elever som er født i 2003 og 2006, som Skeids spillere kan søke på. Men også elever i andre aldre kan søke. Skeid håper på sikt å ha spillere på alle de seks kullene på skolen. For å komme inn må man bestå blant annet en sportslig test.

– Målet er alltid å ha en tidligere Skeid-spiller på landslaget, sier Strand offensivt. Det er tilfelle i dag med spillere som har reist ut i Europa.

For 8. klassingene på Wang Ung handler det om å gi en hverdag med trygghet.

– På skolen får de et opplegg for et langsiktig løp som de kan føle trygghet i. De vil få det grunnlaget de trenger for å utvikle seg videre, sier Martin Waaler Kaas som har ansvaret for ungdomsskole-elevene.

Han understreker også at en stor motivasjon på skolen handler om å hindre frafallet fra idretten. Frafallet av jenter er ofte størst når de kommer i tenårene.

– Derfor har vi kjønnskvotering, i dag har vi omtrent like mange jenter og gutter på ungdomsskolen, sier Waaler Kaas.