Skei Grande møtte Tvedt: - Idretten har vært gjennom en tøff prosess

Sport

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

– Jeg syns Linda har gjort en bra jobb med å tørre å stå i de utfordringene, sier Grande til NTB om sin regjeringskollega Linda Hofstad Helleland (H).

Grande hadde fredag sitt første møte med idrettspresident Tom Tvedt etter at hun tok over ministerposten med ansvar for idrett forrige uke. Hun slo an tonen ved å fortelle om sin bronsemedalje fra et kretsmesterskap i svømming og uttrykte et ønske om godt samarbeid. Det var lite som tydet på dårlig stemning så lenge en håndfull pressefolk fikk være til stede.

Det er vel kjent at forholdet mellom Helleland og Tvedt var anstrengt. Helleland sto hardt på kravet om at Norges idrettsforbund (NIF) måtte gi innsyn i hvordan idrettstoppene bruker pengene som dels kommer fra skattebetalerne.

– Jeg tror det har vært en slitsom prosess både for Linda og for idretten, men åpenhet rundt alle prosesser ender alltid godt. Jeg oppfatter vi har en felles forståelse om prinsippene, sier Grande.

God stemning

– Vi har hatt et flott møte. Det var flott å få møte den nye kulturministeren og hennes stab så raskt etter at hun ble satt inn, sa Tvedt til NTB etterpå.

Kulturministeren mener det var viktig å møtes raskt for å få i gang dialogen med idretten om regjeringens satsinger. Hun vil samarbeide om digitalisering og ikke minst om den store inkluderingsjobben som Jeløy-plattformen legger opp til. Der spiller frivilligheten i idretten en viktig rolle, påpeker hun.

– Jeg tror vi helt sikkert kommer til å møte utfordringer, men jeg føler vi har en tone som gjør at vi kan ta tak i dem sammen, sa hun etter møtet.

– Tøff prosess

Hun understreker imidlertid at hun har samme linje som forgjengeren når det gjelder kravet om åpenhet.

– Jeg oppfatter at NIF har vært gjennom en tøff prosess, men at vi nå deler forståelsen om at det er viktig med åpenhet. Det handler om tilliten til bruken av offentlige midler, men også til strukturene som skal forvalte dem, sier hun.

Hun tror idretten selv ser at prosessen har vært av det gode, men legger ikke skjul på at hun vil følge opp.

– Vi får håpe prinsippene bæres fremover. Det skal jeg også bidra til, sier hun.

– Helt enige

Tvedt mener heller ikke det er noen uenighet mellom dem om temaet nå.

– Vi har jo gjennomført de endringene som departementet har bedt om. På det området er vi helt enige, kulturministeren og jeg, sier han.

Tvedt beskrev forholdet til Helleland som «utfordrende» i et intervju med NTB fredag. Grande sier hun ikke har noen formening om hun kommer til å håndtere samarbeidet på en annen måte.

Onsdag kom det fram at flere særforbund i NIF ikke lenger har tillit til Tvedt og idrettsstyret. Men det vil ikke Grande kommentere.

– Dette får idretten styre selv. Jeg skal samarbeide med den som idretten bestemmer at jeg skal samarbeide med, sier hun. (NTB)