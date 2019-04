Av Mette Bjørberg Estep

Ibrahimovic forklarte sin utagerende oppførsel før og etter 2-1-målet søndag med at han blir bedre når han er sint. Han ville ikke si hva som var foranledningen for at han vendte seg mot Onuoha da LA Galaxy slo Real Salt Lake.

De to var i tottene på hverandre to ganger før Ibrahimovic satte inn matchvinnermålet etter 78 minutter og feiret opp i ansiktet på Onuoha.

Det første sammenstøtet mellom de to var etter en times spill, da Ibrahimovic fikk gult kort for å ha dratt Onuoha i bakken etter halsen.

Onuoha hevder at spissen kom med truslene mot ham kort tid etterpå.

– Denne gangen slo han meg på toppen av hodet. Igjen tenkte jeg, hva er det som foregår her, sa Onuoha til BBC Sport.

– Jeg skal ta deg

Ifølge Onuoha skal 37-åringen gjentatte ganger ha sagt «Vet du hva? Jeg skal skade deg. Jeg skal ta deg. Bare vent, det er nok tid, jeg skal ta deg».

Etter scoringen hevder Onuoha at kommentaren fra svensken var: «Du kødder ikke med meg i kampen. Du kødder ikke med meg».

32-åringen avviste senere svenskens forsøk i garderoben på å unnskylde oppførselen.

– Jeg syns ikke han er noen bra person, så jeg kommer ikke til å rekke ut hånden til ham, og på en pen måte ba jeg ham om å ha seg ut.

– Denne fyren er respektløs

– Her borte er det bare et show for ham. Mange folk er redd for ham, men han er bare en vanlig dødelig, sier Onuoha, og sier dette om hva han tenkte om oppførselen der og da.

– Først, han var veldig arrogant. Så tenkte jeg: Hva er det denne fyren driver med? Det er ikke sånn du skal gjøre det, særlig ikke en som skal være spillets ansikt utad her og sporten globalt, sa han.

– Jeg var ikke fan av ham før – og jeg er definitivt ikke en fan nå, sa Onuoha.