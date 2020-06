Skal Nora Mørk miste enda et mesterskap?

Av Espen Hartvig

De norske håndballjentene ligger i treningsleir i Kristiansand. Der startet fredagen med øsregn fra tunge skyer før sola slo seg gjennom midt på dagen.

Blir det slik også for Mørk? Et realt løft etter mye trøbbel.

Fredag var det nøyaktig ett år siden hun var i aksjon for Norge sist. Og siden VM-finalen 17. desember 2017, har Mørk bare vært på banen tre ganger for landslaget. Det skjedde i løpet av en uke på forsommeren i fjor.

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på å spille for landslaget igjen, sier Mørk til NTB.

– Landslaget betyr veldig mye for meg. Det har vært den største motivasjonen for å komme tilbake de siste årene. Når jeg har vært skadd har de gitt meg så mye hjelp at man ønsker å gi noe tilbake.

Ekstrasjanse

Mørk mistet hele sin første sesong i Bucuresti, men hun kan likevel få med seg Champions League-sluttspillet i starten av september. Det skjer om det blir åpnet for kvartfinaler i dagene før semifinaler og finaler.

I så fall venter et delikat møte med klubben (Györ) hun forlot for 11 måneder siden. Bucuresti er avhengig av at det avvikles kvartfinaler. Droppes disse, vil ikke klubben få delta i sluttspillet.

Kommunikasjonssjefen i Det Europeisk håndballforbundet, Thomas Schöneich, meldte til NTB fredag at «planen om kvartfinaler torsdag 3. september og finalespill 5. og 6. står ved lag».

Mørk har fire mesterligatitler, den siste kom i fjor uten at hun var på banen i sluttspillet. Hun synes ikke noe om at Champions League skal fortsette i en ny sesong.

– Jeg synes sesongen bare burde vært kuttet. OL er utsatt, folk bytter lag. Skal du liksom spille kvartfinale for et annet lag? Jeg synes det blir tullete.

Tilbake

Mørk er en mester i å reise seg etter motgang. Hennes skadeliste er svært lang. De tre siste årene har hun vært gjennom dette:

Februar 2018: Skader seg alvorlig i et kne og får signaler om at det tar minst et halvt år før hun er tilbake i spill.

September 2018: Må gjennom et nytt inngrep i kneet og går glipp av EM og resten av sesongen.

August 2019: Ny alvorlig kneskade i en kamp Bucuresti setter henne utenfor i lang tid, tilbake håndballspill etter ni måneder. VM i Japan går også uten henne i desember.

Usikkert

Så slo koronapandemien til tidligere i vinter. Det førte til at OL ble utsatt et år. Hjemme-EM i desember er det fortsatt ikke sikkert vil bli arrangert. Og lite tyder på at mesterskapet går med fulle tribuner.

– Nå har vi faktisk fått indikasjoner på sannsynligheten for EM-spill er stor, og at vi skal forberede oss på det. Så jeg tror og håper at det skjer, sier Mørk.

– Jeg regner også med at det blir OL. Det viktigste er å forberede oss som at man skal spille.