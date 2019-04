Skal det glippe igjen for Leeds?

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Serieleder Norwich fikk i det minste med seg 2-2 mot Sheffield Wednesday. Det sørget Mario Vrancic for med en frisparkperle hele sju minutter på overtid.

Men med en trepoenger ville Alexander Tettey og hans Norwich-kamerater hatt en fot i Premier League allerede. Det som kunne vært en luke på sju poeng, er nå på «bare» fem peong ned til Leeds bak de to første plassene som gir direkte opprykk.

Med tre runder igjen går det med andre ord mot en thriller om hvilke lag som går rett opp.

Norwich vil med god grunn være forbannet over måten Sheffield Wednesday snudde kampen på. Etter 53 minutter scoret Steven Fletcher det som lå an til å bli vinnermålet med hjelp av armen. Han ble truffet av returen fra hjemmelagets keeper Tim Krul.

Tidligere i oppgjøret tok Norwich fortjent ledelsen da Marco Stiepermann gjorde et lavt skudd fra utensiden av boksen etter 19 minutter. Et snaut kvarter senere utlignet Fernando Forestieri med et utsøkt langskudd.

Norwich har vært kjent for sene scoringer denne sesongen, og nok en gang gravde de fram et mål som kan vise seg å bli svært verdifullt.

Tettey ble sittende på Norwich-benken gjennom hele kampen på Carrow Road.

Leeds: 77-23 i ballbesittelse

Leeds startet dagen som tabelltoer, og alt lå til rette for at klubben skulle få en grei påskeseier da Wigan havnet under og måtte spille store deler av kampen med ti mann. Gavin Massey ville det annerledes da hans måldobbel snudde 0-1 til 2-1 for de nedrykkstruede gjestene.

Wigan fikk Cédric Kipré utvist for en hands etter et snaut kvarter, men Leeds greide ikke å utnytte fordelen i jakten på tre viktige poeng i jakten på lukrativt Premier League-spill.

I forbindelse med utvisningen fikk Leeds også straffe. Den banket Pablo Hernández i stolpen. Det var kanskje et tegn på at Elland Road-klubben ikke hadde dagen.

I tillegg hadde laget en ballbesittelse på 77-23. Med andre ord: Spillemessig var laget totalt dominerende.

Nerver?

Riktignok skjøt Patrick Bamford hjemmelaget i ledelsen etter 17 minutter. Med 1-0 og overtallsspill i godt over 70 minutter trodde de fleste at Leeds ville svare ettertrykkelig på Sheffield Uniteds 2-0-seier over Nottingham Forest tidligere på dagen.

Men slik skulle det ikke gå. Først gjorde Massey 1-1 på en kontring etter en Leeds-corner rett før pause, og etter litt over en time stanget han inn Wigans seiersmål. Sjokktriumfen ga FA-cupmesteren fra 2013 en fem poengs luke til Rotherham under nedrykksstreken.

Leeds falt på sin side ned til 3.-plass. Svakere målforskjell holder Marcelo Bielsas menn bak Sheffield United når tre kamper av mesterskapsserien gjenstår. Begge står med 82 poeng.

Siden nedrykket i 2004 har ikke Leeds vært å se i Premier League. Spørsmålet er om klubben holder nervene i sjakk i innspurten. Laget har tapt tre av sine seks siste seriekamper.

Bolton rykket ned

Hull-kaptein Markus Henriksen måtte ut med skade ti minutter før pause i 2-3-tapet borte mot West Bromwich. Dwight Gayle ble hjemmelagets helt da han snudde 1-2 til seier med sine to scoringer.

Stefan Johansen spilte samtlige minutter på WBAs midtbane. Med seieren tok tabellfireren seg opp i 76 poeng.

Bolton rykket for øvrig ned etter 0-2-tapet hjemme mot Aston Villa. Fra før er Ipswich allerede klar for spill på nivå tre neste sesong. Villa ligger på 5.-plass med 72 poeng og ligger an til å bli blant de fire lagene som skal kjempe om den siste Premier League-plassen gjennom en kvalifisering.

Engelsk mesterskapsserie fotball fredag, 43. runde:

Birmingham – Derby 2-2 (2-2)

Mål: 1-0 Lukas Jutkiewicz (2), 1-1 Martyn Waghorn (7), 2-1 Michael Morrison (19), 2-2 Richard Keogh (28). 23.902 tilskuere.

Bolton – Aston Villa 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Jack Grealish (47), 0-2 Tammy Abraham (57). 17.344 tilskuere.

Bristol C. – Reading 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Yakou Méïte (48), 1-1 Josh Brownhill (72). 23.309 tilskuere.

Leeds – Wigan 1-2 (1-1)

Mål: 1-0 Patrick Bamford (17), 1-1 Gavin Massey (44), 1-2 Massey (62). 34.758 tilskuere.

Rødt kort: Cedric Kipre (14), Wigan.

Middlesbrough – Stoke 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Britt Assombalonga (2). 22.890 tilskuere.

Millwall – Brentford 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 Lee Gregory (15), 1-1 Joshua Da Silva (20). 14.530 tilskuere.

Rødt kort: Henrik Dalsgaard (35), Brentford.

Norwich – Sheffield W. 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Marco Stiepermann (19), 1-1 Fernando Forestieri (33), 1-2 Steven Fletcher (53), 2-2 Mario Vrancic (90). 26.744 tilskuere.

Alexander Tettey var ubenyttet reserve for Norwich.

Preston – Ipswich 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Callum Robinson (6), 2-0 Callum Robinson (22), 3-0 Lukas Nmecha (56), 4-0 Nmecha (75). 12.546 tilskuere.

Queens P.R. – Blackburn 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Danny Graham (str. 22), 0-2 Bradley Dack (46), 1-2 Matt Smith (90). 13.632 tilskuere

Sheffield U. – Nottingham 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Mark Duffy (51), 2-0 Enda Stevens (85). 28.403 tilskuere.

Rødt kort: Yohan Benalouane (47), Nottingham.

Swansea – Rotherham 4-3 (1-2)

Mål: 0-1 Michael Ihiekwe (10), 1-1 Oliver McBurnie (36), 1-2 Matt Crooks (38), 2-2 Barrie McKay (50), 3-2 George Byers (69), 4-2 McBurnie (79), 4-3 Will Vaulks (83).

West Bromwich – Hull 3-2 (1-0)

Mål: 1-0 Kieran Gibbs (42), 1-1 Todd Kane (48), 1-2 Kane (59), 2-2 Dwight Gayle (62), 3-2 Gayle (85).

Stefan Johansen spilte hele kampen for West Bromwich. Markus Henriksen spilte 35 minutter for Hull.