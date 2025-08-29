Skadefri Ingebrigtsen klar for VM: – Så vanskelig kan det ikke være
Jakob Ingebrigtsen (24) har bestemt seg for å delta i friidretts-VM i Tokyo etter en lang skadeperiode.
Sport
– Det er kanskje ikke helt optimalt å løpe et VM uten konkurranser i beina, men det får bare være. Jeg skal løpe. Det er dette jeg lever for. Å konkurrere. Så vanskelig kan det ikke være, sier Jakob Ingebrigtsen om det varslede comebacket i Tokyo, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.
En akillesskade har gjort at Jakob Ingebrigtsen ennå ikke har løpt utendørs denne sesongen. I de siste ukene har formpilen pekt oppover, og meldingene fra det siste høydeoppholdet i St. Moritz har vært gode.
Tilbakemeldingene var til og med så gode at Ingebrigtsen ønsket å delta i Diamond League-finalen i Zürich torsdag, men siden han ikke har løpt et eneste Diamond League-stevne tidligere i sesongen, tillot ikke regelverket det, og Zürich-arrangøren fikk nei av Diamond League-ledelsen da de spurte om de kunne få unntak fra regelen.
– Jeg har tatt turen ned i skadekjelleren flere ganger denne våren. Der har det vært bekmørkt. Jeg har heldigvis fått veldig god hjelp fra Henrik, Filip og veldig mange gode fysioterapeuter, lagkamerater og folk i støtteapparatet til landslaget.
Jakob Ingebrigtsen ble innmeldt som norsk deltaker i VM av Norges Friidrettsforbund innen fristen 28. august, og tirsdag 1. september blir den norske troppen til mesterskapsdagene offentliggjort.
Jakob Ingebrigtsen skal ikke være en del av Norges precamp i Fukuoka.
I vinter tok Jakob Ingebrigtsen gull både på 1500- og 3000 meter i innendørs-VM i kinesiske Nanjing.
Jakob Ingebrigtsen har vunnet de to siste VM-gullene på 5000 meter, men å bli verdensmester på 1500 meter gjenstår etter to strake sølvmedaljer i Eugene, Oregon i USA i 2022 og i Budapest i Ungarn i 2023.