Jakob Ingebrigtsen etter å ha tatt gull på 5000 meter under VM i friidrett i Budapest 27. august 2023. Beate Oma Dahle / NTB.

– Det er kanskje ikke helt optimalt å løpe et VM uten konkurranser i beina, men det får bare være. Jeg skal løpe. Det er dette jeg lever for. Å konkurrere. Så vanskelig kan det ikke være, sier Jakob Ingebrigtsen om det varslede comebacket i Tokyo, sier Ingebrigtsen i en pressemelding.

En akillesskade har gjort at Jakob Ingebrigtsen ennå ikke har løpt utendørs denne sesongen. I de siste ukene har formpilen pekt oppover, og meldingene fra det siste høydeoppholdet i St. Moritz har vært gode.

Tilbakemeldingene var til og med så gode at Ingebrigtsen ønsket å delta i Diamond League-finalen i Zürich torsdag, men siden han ikke har løpt et eneste Diamond League-stevne tidligere i sesongen, tillot ikke regelverket det, og Zürich-arrangøren fikk nei av Diamond League-ledelsen da de spurte om de kunne få unntak fra regelen.

– Jeg har tatt turen ned i skadekjelleren flere ganger denne våren. Der har det vært bekmørkt. Jeg har heldigvis fått veldig god hjelp fra Henrik, Filip og veldig mange gode fysioterapeuter, lagkamerater og folk i støtteapparatet til landslaget.

Jakob Ingebrigtsen ble innmeldt som norsk deltaker i VM av Norges Friidrettsforbund innen fristen 28. august, og tirsdag 1. september blir den norske troppen til mesterskapsdagene offentliggjort.

Jakob Ingebrigtsen skal ikke være en del av Norges precamp i Fukuoka.

I vinter tok Jakob Ingebrigtsen gull både på 1500- og 3000 meter i innendørs-VM i kinesiske Nanjing.

Jakob Ingebrigtsen har vunnet de to siste VM-gullene på 5000 meter, men å bli verdensmester på 1500 meter gjenstår etter to strake sølvmedaljer i Eugene, Oregon i USA i 2022 og i Budapest i Ungarn i 2023.