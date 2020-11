Sjansesløsing, men bare en scoring da Leeds vant borte

Leeds har imponert flere etter sin retur til Premier League. Etter lørdagens seier er klubben oppe på 11.-plass med 14 poeng etter 10 kamper. Det er bare fire poeng opp til Chelsea på tredje.

Målet kom først etter 79 minutter, da Raphinha fyrte løs fra over 20 meter og fikk lurt ballen ned i hjørnet. At det sto 0-0 fram til da var nærmest en liten sensasjon.

For både i første omgang, og etter hvilen, var det en sjansefest uten like på Goodison Park. Everton hadde to baller i mål i første omgang, men begge ble annullert. I tillegg hadde begge lag en rekke store sjanser.

Også etter Raphinhas mål fortsatte sjansefesten. Everton jaget utligning, noe som åpnet opp for flere Leeds-kontringer.

Men det ble utrolig nok bare ett mål. Everton er på sjetteplass med 16 poeng.

Igjen viste statistikken at Leeds løp bettdelig mer enn motstanderen og det ble kanskje avgjørende.

KAMPFAKTA

Everton – Leeds 0-1 (0-0)

Goodison Park: Ingen tlskuere.

Mål: 0-1 Raphinha (79).

Dommer: Chris Kavanagh.

Gult kort: Allan, Everton, Luke Ayling, Liam Cooper, Leeds.

Everton (3-4-3): Jordan Pickford – Ben Godfrey, Michael Keane, Mason Holgate (Bernard fra 82.) – Tom Davies (Fabian Delph fra 61.), Abdoulaye Doucouré, Allan, Alex Iwobi (André Gomes fra 67.) – James Rodríguez, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison.

Leeds (4-1-4-1): Illan Meslier – Luke Ayling, Robin Koch, Liam Cooper, Stuart Dallas – Kalvin Phillips – Raphinha (Ian Poveda fra 85.), Mateusz Klich, Jack Harrison (Hélder Costa fra 89.), Ezgjan Alioski – Patrick Bamford (Rodrigo fra 90.).

Premier League menn lørdag, 10. runde:

Brighton – Liverpool 1-1, Manchester C. – Burnley 5-0, Everton – Leeds 0-1.

Senere kampstart: West Bromwich – Sheffield U. 1-0.

Spilt fredag: Crystal Palace – Newcastle 0-2 .

Spilles søndag: Southampton – Manchester U., Chelsea – Tottenham, Arsenal – Wolverhampton