Ullevaal stadion (Dagsavisen): Manchester United-spillerne imponerte ingen sportslig da de slo Kristiansund 1–0 på Ullevaal stadion søndag, etter at Juan Mata filmet seg til et straffespark, som han selv satt i mål, to minutter på overtid.

Den store forskjellen på lagene så man først etter kampslutt. Da var det superstjerner mot amatører.

For mens både presse og fans ville ha en bit av hver eneste Manchester United-spiller som kom skinnende ut av garderoben, tok Kristiansund-spillerne og trener Christian Michelsen intervjuene før dusjen. I kamptøy, og fikk gå relativt uforstyrra.

Unntaket var da Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjærs sønn, Noah Solskjær, kom forbi.

Det var tydelig at situasjonen var ganske uvant for 19-åringen, som smilte, og forsøkte å svare så godt han kunne på spørsmålene han fikk fra et stort pressekorps.

Ole Gunnar Solskjær sammen med sønnene Noah (t.v) og Elijah. Foto: NTB Scanpix.

Pogba ut bakveien

Manchester United-spillerne som tok turen innom mixed zone ble møtt av den norske musikerduoen Marcus og Martinus ved inngangsdøren, og fikk muligheten til å skryte av de unge nordmennene, som var der sammen med VG.

Det var likevel ikke nok til å lokke Manchester Uniteds superstjerne Paul Pogba inn. Han tok bakveien, og unngikk all presse. Men fikk i hvert fall, etter en relativt tam opptreden på Ullevaal-matta, vist fram steget sitt, da han fór forbi den ventende fansen på utsiden.

De fleste United-spillerne valgte imidlertid å ta turen innom mixed zone. Det var likevel få av dem som hadde tid til overs, men når først én stoppet opp, ble det fullt kok.

At mannen som tok seg tid, i tillegg var Marcus Rashford gjorde ikke tingene bedre.

Samtidig, på motsatt side, sto Kristiansund-trener Christian Michelsen med en enslig lokaljournalist fra Kristiansund.

United-identiteten er der

Rashford, som startet kampen for United på Ullevaal, har selv sett forbedring i den engelske klubben under oppkjøringa til sesongstart.

– Vi har fortsatt mye jobb å gjøre, men treningene blir stadig bedre. Følelsen er at vi stadig forbedrer oss som lag, og det er det viktigste, sa Rashford.

Det er blitt stilt spørsmål om «identiteten» til United har forsvunnet, men dette er ikke United-spissen bekymret for.

– Identiteten er der, den forsvinner ikke, du må bare finne den i deg selv, og komme sammen som et lag for å vise folk hva vi er i stand til, forteller han.

Tok seg god tid

En annen United-stjerne som tok seg tid til å prate med pressen var Nemanja Matic. Han var også den mest sjenerøse med tida, og stoppet hos nesten hver eneste journalist som ønsket å prate med ham, til tross for at han beskrev det å snakke om kommende sesong som noe han «ikke likte».

– Atmosfæren (i laget) er bra, vi har vært på «tour» nå i 25 dager sammen, så vi er alle gode venner i garderoben og vi er glade. Vi er glade for å starte ligaen, og konkurrere med alle lag i Premier League, så får vi se. Jeg liker ikke å prate om dette før kampene starter, fordi alt kan skje i Premier League, sa han til Dagsavisen.

Paul Pogba snek seg unna pressen, og tok seg heller ikke tid til å snakke med fansen etter kampslutt. Foto: NTB Scanpix

Stolt «Cover-boy»

Dagsavisen var også kjapt ute med å kapre en samtale med Englands, for øyeblikket, store snakkis, Scott McTominay.

Grunnen er at det nylig ble kjent at han skal pryde coveret på datafotballspillet Pro Evolution Soccer (PES) 2020 sammen med blant andre Lionel Messi.

Det har fått internett til å koke over av vitser, og morsomheter rundt at United-spilleren muligens ikke er helt på det samme nivået som den lille argentineren, eller spillere som har prydet coveret tidligere år.

Der finner vi blant andre Thierry Henry, Fernando Torres og Cristiano Ronaldo.

Som eneste norske medium fikk Dagsavisen en prat med den 22 år gamle midtbanespilleren.

Skotten tok det hele med et smil, og var storfornøyd med coveret.

– Det er en ære for meg, rett og slett. Og jeg gleder meg til å spille spillet. Som meg selv, og en del av de andre gutta. Jeg er gira på å se ansiktet mitt i spillet, sier McTominay til Dagsavisen med et smil.

– Hva tenker du om å være på coveret sammen med Messi? Er det fortjent?

– Jeg valgte ikke ut spillerne, sier han med et glis.

– Jeg valgte ikke meg selv, og jeg valgte ikke noen av de andre, men å være på coveret med en spiller som ham er utrolig. Det er noe jeg kommer til å være stolt av resten av livet, sier han videre.

Manchester United får en tøff start i serien der de tar imot Chelsea 11. august på Old Trafford. Noe United-spiss Marcus Rashford mener at «hele laget gleder seg til». Han lover at de vil være i god form til kampen.

