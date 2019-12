29-åringen, som var med å vinne EM-gull for Nederland i 2017 og VM-sølv i år, kom til Vålerenga før 2018-sesongen. I mai i år forlenget hun kontrakten ut 2021.

– Jeg trives veldig godt i Norge og Vålerenga, og det gjør også min kone og sønn. Vi ønsker å utvide familien vår en dag, og jeg kan ikke skjule det når andre klubber er interesserte, sa Spitse til Vålerengas nettsted da hun signerte ny kontrakt i mai.

Spitse har spilt 175 landskamper for Nederland og var tidligere kaptein for de oransje. Hun har også spilt for LSK Kvinner, Twente og Heerenveen.

Kåringen fant sted under Fotballfesten på Ullevaal stadion mandag kveld, men Spitse selv var ikke til stede fordi hun er på ferie hjemme i Nederland og venter på familieforøkelse. Hun fikk utmerkelsen av trener Eli Landsem inne i VIF-garderoben i et opptak der en veldig rørt Spitse takket lagvenninnene for sesomgen og for utmerkelsen.

En rekke priser i norsk toppfotball deles mandag ut under gallaen Fotballfesten. Tidligere på kvelden ble Håkon Evjen (Bodø/Glimt) kåret til årets unge spiller i Eliteserien, mens Julie Blakstad (Fart) fikk tilsvarende pris på kvinnesiden.

Lars Bohinen ble kåret til årets trener i OBOS-ligaen i konkurranse med blant andre KFUM-trener Jørgen Isnes.

Følgende priser ble delt ut på fotballgallaen i regi av Norsk Toppfotball mandag:

Årets spiller, Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt

Årets spiller, Toppserien: Sherida Spitse, Vålerenga

Årets trener, Eliteserien: Kjetil Knutsen, Bodø/Glimt

Årets trener, Toppserien: Hege Riise, LSK Kvinner

Årets spiller, 1. divisjon: Niklas Castro, Aalesund

Årets trener, 1. divisjon: Lars Bohinen, Aalesund

Årets unge spiller, Eliteserien: Håkon Evjen, Bodø/Glimt

Åtrets unge spiller, Toppserien: Julie Blakstad, Fart

Årets toppscorer, Eliteserien, Torgeir Børven, Odd

Årets toppscoren, Toppserien: Kennya Cordner, Sandviken

Årets spillerforbilde, Eliteserien: Ohi Kwoeme Omoijuanfo, Molde

Årets supporterhistorie, Toppserien: Klanen

Årets mål, Eliteserien: Ola Brynhildsen, Stabæk (mot Rosenborg 14. april)

Årets mål, Toppserien: Karina Sævik, Kolbotn (mot Avaldsnes 4. mai)

Kniksens hederspris: Ingrid Hjelmseth og Bjarne Berntsen