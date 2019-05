Sesongen er over for United etter ny fiasko

Nedrykksklare Huddersfield satte en stopper for mesterligadrømmen til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United med 1-1 søndag.

Solskjærs menn måtte vinne sine to siste kamper i Premier League og var samtidig av andre resultater for å holde liv i drømmen om en topp fire-plassering og mesterligaspill kommende sesong.

Den drømmen satte Isaac Mbenza en stopper for da han sikret 1-1 og et sjeldent Huddersfield-poeng på eget gress.

United så lenge ut å gå mot en oppskriftsmessig seier etter en tidlig scoring fra Scott McTominay, men da Mbenza satte inn vertenes tiende hjemmescoring for sesongen etter en times spill, klarte ikke Solskjærs å svare. Dermed er europaligaspill et faktum for rødtrøyene.

Resultatet sørget for ekstra jubel på Stamford Bridge. Chelsea slo Watford 3-0 og klatret med det forbi byrival Tottenham og opp på tredjeplassen. Avgir Arsenal poeng mot Brighton senere søndag, er mesterligaplassen et faktum for Maurizio Sarris menn.

Tidlig ledelse

22-årige McTominay startet sin åttende ligakamp for sesongen og takket for tilliten ved å sende gjestene i ledelsen etter sju minutter. Tilfeldigheter gjorde at skotten fikk kronglet med seg ballen før han sendte av gårde et skudd rett på Jonas Lössl, som dansken ikke klarte å stoppe.

United presset på for å forbedre målforskjellen, men slet med å få nettsus. Juan Mata curlet ballen like utenfor mål, mens Paul Pogba viste kvaliteter da han under press headet i tverrliggeren.

David de Gea har levert en rekke svake prestasjoner den sioste tiden, men den spanske sisteskansen var våken med en kjapp beinparade da Karlan Grant ble spilt igjennom like før pause.

Keepermålgivende

Både Huddersfield-mål og keepermålgivende er sjelden kost, men de fremmøtte fikk se begge deler i oppgjøret. Lössl reddet et hjørnespark og sendte av gårde et langt og raskt utspill. Luke Shaw så ut til å ha kontroll på utspillet, men backen måtte i stedet se ballen ende hos Mbenza, som var iskald alene mot de Gea.

Belgieren var tydelig fornøyd med å score sitt første Premier League-mål og sparket til cornerflagget i jubelscenene. Flagget knakk, og det tok omtrent fem minutter før kampen kunne fortsette.

Etter scoringen styrte Manchester United det meste. I sluttminuttene hadde unggutten Tahith Chong en meget god mulighet, men Lössl var med på notene. Like etterpå fikk Pogba tverrliggeren til å dirre uten å få nettsus.

United-trøkket åpnet kontringsrom for Huddersfield, som bunnlaget holdt til å utnytte til det fulle. Grant fikk en stor mulighet til å sikre vertenes fjerde seier for sesongen, men igjen måtte briten se seg overlistet av de Gea.

Engelsk eliteserie fotball søndag, 37. runde:

Huddersfield – Manchester U. 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Scott McTominay (8), 1-1 Isaac Mbenza (60).

Dommer: Lee Mason, England.

Gult kort: Phil Jones (33), Manchester U., Jonas Lössl (90), Huddersfield.

Lagene:

Huddersfield (4-3-3): Jonas Lössl – Erik Durm (Tommy Smith fra 46.), Terence Kongolo, Christopher Schindler, Chris Löwe – Aaron Mooy, Juninho Bacuna, Jonathan Hogg – Isaac Mbenza (Adama Diakhaby fra 90.), Karlan Ahearne-Grant, Alex Pritchard.

Manchester U. (4-3-3): David de Gea – Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelöf (Diogo Dalot fra 83.), Luke Shaw – Scott McTominay, Nemanja Matic (Ander Herrera fra 54.), Paul Pogba – Juan Mata, Marcus Rashford, Alexis Sánchez (Tahith Chong fra 54.).

Chelsea – Watford 3-0 (0-0)

40.650 tilskuere

Mål: 1-0 Ruben Loftus-Cheek (48), 2-0 David Luiz (51), 3-0 Gonzalo Higuaín (75).

Gult kort: Abdoulaye Doucouré (90), Watford.

Lagene:

Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta (David Luiz fra 89.), David Luiz, Andreas Christensen, Marcos Alonso – Mateo Kovacic, Jorginho, N'Golo Kanté (Ruben Loftus-Cheek fra 10.) – Pedro Rodríguez, Gonzalo Higuaín (Olivier Giroud fra 79.), Eden Hazard.

Watford (4-4-2): Ben Foster – Kiko, Craig Cathcart, Adrian Mariappa, José Holebas – Will Hughes, Abdoulaye Doucouré, Nathaniel Chalobah (Tom Cleverley fra 67.), Roberto Pereyra – Troy Deeney (Isaac Success fra 83.), Gerard Deulofeu (Andre Gray fra 83.).

Senere kampstart: Arsenal – Brighton (17.30)