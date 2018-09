Serielederen rotet bort to poeng mot bunnlaget

Sport

Av Ole Henrik Tveten

Håvard Storbæk tente et håp for et nedrykkstruet Sandefjord da han sendte ballen forbi Markus Pettersen i Brann-målet ti minutter før slutt.

Før det hadde Brann hatt sjanse på sjanse, men ikke klart å lure Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen. Når ikke keeperen sto i veien var det stolpen som hadde hindret Brann i å ta føringen.

Og ved pause lurte nok de over 10.000 frammøtte på hvordan hjemmelaget kunne unngå å lede da lagene gikk til pause. Kun en svak avslutning av Gilbert Koomson gjorde at gjestene slapp med skrekken. Med hele målet åpent satte ghaneseren ballen i nettveggen.

Ingen av lagene spilte seg ellers til store sjanser i første omgang, og foruten Koomsons bom var det ingenting å si på at det sto 0-0 halvveis.

Dominerte

Brann dominerte banespillet i annen omgang, og Eirik Holmen Johansen i Sandefjord-målet måtte ut i full strekk da Ruben Yttergård Jenssen fyrte av gårde skudd fra 14 meters hold.

Sandefjord hadde nok med å rydde unna, men gjestene ventet på at en sjanse skulle by seg.

Den sjansen kom altså ti minutter før slutt. Et frispark ble slått inn i Brann-feltet og ble først ryddet unna. Bortelaget vant andreballen og sendte den mot bakerste stolpe. Der hadde Storbæk løpt seg fri og headet enkelt inn 1-0.

Da var det krise i Bergen.

Ripe i lakken

Krisen ble delvis avverget da det ble blåst et nytt frispark fire minutter før full tid, denne gangen til Brann. Frisparket ble slått inn i feltet og headet mot mål. Holmen Johansen måtte gi retur, og keeperen var sjanseløs da innbytter Skålevik pirket inn utligningen.

Sandefjord brukte alle triksene i boka på å dra ned tempoet i kampen etter utligningen, men klarte å holde unna det massive Brann-presset i sluttminuttene.

Dermed fikk det gulljagende Brann-skipet en ripe i lakken, mens Sandefjord fikk et kjærkomment poeng i jakten på å beholde plassen i Eliteserien.

Jakten på Sandefjord-poeng fortsetter i hvalfangerbyen neste runde når Odd kommer på besøk. Brann fortsetter gulljakten. (NTB)

Eliteserien fotball menn søndag, 23. runde:

Bodø/Glimt – Start 1-2 (0-0)

Aspmyra stadion: 2007 tilskuere

Mål: 1-0 Philip Zinckernagel (70), 1-1 Elliot Käck (75), 1-2 Mathias Bringaker (85).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Amor Layoni, Fredrik André Bjørkan, Ulrik Saltnes, Bodø/Glimt.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Ricardo Friedrich – José Isidoro (Marco Tagbajumi fra 88.), Martin Bjørnbak, Brede Moe, Fredrik André Bjørkan – Vegard Leikvoll Moberg (Geir André Herrem fra 90.), Jose Angel, Ulrik Saltnes – Philip Zinckernagel, Kristian Fardal Opseth, Amor Layoni (Thomas Drage fra 46.).

Start (3-4-3): Jonas Deumeland – Espen Berger, Damion Lowe, Simon Andreas Larsen – Eirik Wichne, Erlend Segberg, Afeez Aremu (Adnan Hadžic fra 84.), Elliot Käck – Herolind Shala, Adeleke Akinyemi (Mathias Bringaker fra 60.), Niklas Sandberg (Tobias Christensen fra 51.).

Brann – Sandefjord 1-1 (0-0)

Brann stadion: 10.832 tilskuere

Mål: 0-1 Håvard Storbæk (80), 1-1 Steffen Lie Skålevik (86).

Dommer: Tom Harald Hagen, Grue.

Gult kort: Marius Høibråten, Emil Palsson, Rufo Herraiz, Sandefjord.

Lagene:

Brann (4-2-3-1): Markus Olsen Pettersen – Taijo Teniste (Azar Karadas fra 83.), Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Thomas Grøgaard – Ruben Yttergård Jenssen, Fredrik Haugen – Gilli Rólantsson (Steffen Lie Skålevik fra 78.), Kristoffer Barmen (Peter Orry Larsen fra 85.), Gilbert Koomson – Daouda Bamba.

Sandefjord (4-2-3-1): Eirik Holmen Johansen – Christer Reppesgård Hansen, Marius Høibråten, Marc Vales, Stian Ringstad – Enric Vallès (William Kurtovic fra 76.), Emil Palsson – Mohammed Fellah (Erik Mjelde fra 90.), Rufo Herraiz, Håvard Storbæk – Fitim Azemi (Pontus Engblom fra 40.).

Kristiansund – Haugesund 2-1 (0-1)

Kristiansund stadion: 3753 tilskuere

Mål: 0-1 Vegard Skjerve (38), 1-1 Flamur Kastrati (59), 2-1 Liridon Kalludra (74).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Flamur Kastrati, Aliou Coly, Kristiansund, Bruno Leite, Haugesund.

Lagene:

Kristiansund (4-3-3): Sean McDermott – Bent Sørmo, Aliou Coly, Christophe Psyché, Christoffer Aasbak – Stian Aasmundsen, Andreas Hopmark, Liridon Kalludra (Brent Lepistu fra 85.) – Bendik Bye, Flamur Kastrati (Simon Alexandersson fra 88.), Torgil Gjertsen (Sondre Sørli fra 82.).

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Vegard Skjerve, Fredrik Pallesen Knudsen, Alexander Stølås – Joakim Våge Nilsen, Sondre Tronstad, Bruno Leite (Ibrahima Koné fra 78.), Torbjørn Kallevåg (Ibrahima Wadji fra 68.) – Christian Grindheim – Babajide Akintola.

Stabæk – Ranheim 3-2 (1-1)

Nadderud stadion: 3161 tilskuere.

Mål: 0-1 Mads Reginiussen (34), 1-1 Franck Boli (38), 1-2 Reginiussen (60), 2-2 Boli (83), 3-2 Aboubakar Keita (87).

Dommer: Tommy Skjerven, Kaupanger.

Gult kort: Ivar Furu, Aleksander Foosnæs, Øyvind Alseth, Ranheim.

Rødt kort: Ivar Furu (38), Ranheim.

Lagene:

Stabæk (4-4-2): Marcus Sandberg – Ronald Hernandez, Daniel Granli, Vadim Demidov, Jeppe Moe – Filip Valencic (Hugo Vetlesen fra 71.), Kristoffer Askildsen (Emil Bohinen fra 71.), Aboubakar Keita, Moussa Njie – Ohi Omoijuanfo, Franck Boli.

Ranheim (4-3-3): Even Barli – Øyvind Alseth, Ivar Furu, Daniel Kvande, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Eirik Valla Dønnem, Kristoffer Løkberg – Joachim Olufsen (Sondre Sørløkk fra 46.), Mats Lillebo (Ola Solbakken fra 73.), Erik Tønne.

Strømsgodset – Molde 1-2 (1-2)

Marienlyst stadion: 7084 tilskuere.

Mål: 0-1 Erling Haaland (11), 0-2 Eirik Hestad (17), 1-2 Tokmac Nguen (21).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Martin Rønning Ovenstad, Marcus Pedersen, Strømsgodset, Babacar Sarr, Molde.

Lagene:

Strømsgodset (4-3-3): Espen Bugge Pettersen – Lars Vilsvik, Jakob Glesnes, Kim André Madsen, Jonathan Parr – Martin Rønning Ovenstad (Herman Stengel fra 72.), Henning Hauger (Francisco Júnior fra 73.), Tokmac Nguen – Kristoffer Tokstad (Mustafa Abdellaoue fra 82.), Marcus Pedersen, Eirik Ulland Andersen.

Molde (4-3-3): Andreas Linde – Christoffer Remmer, Ruben Gabrielsen, Vegard Forren, Kristoffer Haugen – Magnus Wolff Eikrem (Mattias Moström fra 83.), Babacar Sarr, Etzaz Hussain – Eirik Hestad, Erling Haaland (Stian Gregersen fra 79.), Pawel Cibicki (Fredrik Aursnes fra 64.).

- - -

Senere kampstart: Rosenborg – Sarpsborg (20.00).