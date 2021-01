Sensasjon av Argentina i håndball-VM

Spillere og ledere feiret triumfen med dans og ville jubelscener ute på banen.

– Tangohåndball, slo TV-kommentatoren i Egypt fast.

Det er ikke ofte håndball blir toppstoff i argentinske nettaviser, men lørdag skjedde det. – En historisk triumf, skrev El Clarín.

Kroatene, som tok EM-sølv så sent som for et år siden, kan vente seg tidenes slakt i hjemlige aviser etter fiaskoen. Laget slet i alle deler av spillet på vei mot et ydmykende tap.

Rett etter kampen sa deres legendariske trener Lino Cervar at han ville gi seg i jobben.

– Jeg har ikke mer å gi etter 250 kamper med Kroatias landslag. Der er bedre at noen kommer inn, sa han til TV-stasjonen RTL.

Det er lite trolig at Cervar gjør alvor av truslene. Kroatia har kamper igjen i VM og også en OL-kvalifisering i mars og mulige sommerleker til sommeren.

Søramerikanerne tok tidlig en 6-1-ledelse, men kampen jevnet seg så ut. Midtveis i andreomgangen rykket Argentina fra til en 20-16-ledelse.

Seieren gjør at Argentina har en stor mulighet til å spille kvartfinale. Laget avslutter hovedrunden mot Qatar mandag og trenger ett poeng for å nå cupspillet.

Kroatia møter Danmark i sin siste kamp. Balkanlaget er ille ute.

Argentinas hittil beste VM-innsatser er 12.-plassene fra 2011 og 2015.

VM-sluttspillet håndball menn i Egypt lørdag, hovedrunden 2. runde:

Gruppe I (i Kairo, nye hovedstadsbyen):

Uruguay – Spania 23-38 (12-24), Polen – Ungarn 26-30 (10-16), Tyskland – Brasil 31-24 (16-12).

Gruppe II (i Kairo):

Qatar – Bahrain 28-23 (13-14), Argentina – Kroatia 23-19 (12-12), Japan – Danmark 27-34 (17-19).

De to beste i hver gruppe til kvartfinaler.

Plasseringskamp (25.-31.), gruppe I (i 6.-oktoberbyen):

Tunisia – Kongo 38-22 (17-13).

Angola hadde spillefri etter at Kapp Verde trakk seg fra VM. Alle Kapp Verdes oppsatte motstandere gis 10-0-seier.