«Gutan» er dermed tilbake på toppnivå i norsk fotball etter bare en sesong i 1. divisjon. Den tidligere HamKam-treneren Gaute Helstrup fikk tidlig fart på Tromsø, som har ledet 1. divisjon nesten fra start til mål.

– Det har vært et brutalt år. Alt vi har vært med på med korona og springe oppe i snøen i Tromsø alene. Så det er fantastisk deilig å få det opprykket, og nå skal vi gå for å vinne serien, sa målscorer Yttergård Jenssen til Eurosport etter kampen.

Sjansesløseri

Tromsø hadde flust av sjanser i 1. omgang, men i stedet var det Raufoss som fikk nettkjenning da Matias Belli Moldskred omsatte et innlegg fra Ryan Doghman i mål.

Ledelsen holdt inn til pause for Raufoss, mye takket være godt keeperspill av Ole Kristian Lauvli, som allerede etter fem minutter avverget en kjempesjanse da Mikael Ingebrigtsen var alene gjennom.

– Vi hadde mange sjanser, men han Ole Kristian i målet sto jo som en gud, sa Yttergård Jenssen til Eurosport etter kampen.

Etter hvilen var Raufoss nær ved å avgjøre, men til slutt var det Yttergård Jenssen som tok siste stikk da den tidligere landslagsspilleren skrudde et frispark over muren og i mål.

Tro på 3 poeng

Mikael Ingebrigtsen kunne fort gitt Tromsø ledelsen allerede etter fem minutter da han ble sendt gjennom alene med keeper, men Ole Lauvli i Raufoss-buret kom ut og avverget med en kjemperedning.

Ingebrigtsen hadde likevel stor tro på opprykk da han ble intervjuet av Eurosport i pausen, og var klar i talen da han ble fortalt at de bare trengte ett poeng.

– Nei, vi skal ha tre, svarte Ingebrigtsen kontant.

Selv med overtaket i 1. omgang og en offensiv innstilling før 2. omgang, var det Raufoss som fort kunne avgjort kampen etter pause.

Moldskred var nær ved å bli tomålsscorer etter en drøy time, og Mame Mor Ndiyae kunne doblet ledelsen etter 77 minutter, men håpet levde for Tromsø ut kampen.

Opprykksfeiring

Håpet ble til jubel med frisparkmålet til Yttergård Jenssen. Etter 90 minutter der laget slet med å score, synes ikke 32-åringen at det var så vanskelig da han fikk sjansen på frispark fra drøyt 20 meter.

– Jeg så at muren sto veldig tett, så jeg tenkte at keeper ikke hadde sjans til å se ballen hvis den kom over. Så det var bare å plassere den i hjørnet, enkelt, omtalte Yttergård Jenssen den viktige frisparkscoringen.

Nå er Tromsø opptatt av å også sikre 1.-plassen i 1. divisjon, men først skal det feires, ifølge søndagens Tromsø-helt.

– Vi har en svær buss, så vi skal feire med god avstand.

Det gjenstår to kamper av 1. divisjon for Tromsø, først hjemme mot Ranheim før serien avsluttes borte mot Strømmen. I de kampene skal Tromsø sikre enda en milepæl.

– Vi har ett mål nå, og det er å vinne 1. divisjon, avsluttet Yttergård Jenssen.

1. divisjon menn søndag, 28. runde:

Raufoss – Tromsø 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Matias Belli Moldskred (25), 1-1 Ruben Yttergård Jenssen (90).

Dommer: Mischa Kellerhals, Orre.

Gult kort: Matias Belli Moldskred, Raufoss.

Lagene:

Raufoss (4-3-3): Ole Kristian Lauvli – Snorre Strand Nilsen, Marius Alm, Solomon Owusu, Ryan Doghman – Emil Breivik, Lasse Berg Johnsen, Matias Belli Moldskred – Filip Brattbakk (Oskar Løken fra 86.), Mame Mor Ndiaye, Kristoffer Nessø.

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Anders Jenssen, Simen Wangberg, Jostein Gundersen – Steffen Pedersen (Magnus Andersen fra 70.), Erlend Sivertsen – Sakarias Opsahl (Lars Sætra fra 81.), Ruben Yttergård Jenssen, Eric Kitolano (Lars-Gunnar Johnsen fra 90.) – Mikael Ingebrigtsen (August Mikkelsen fra 71.), Fitim Azemi.

Utsatt: Lillestrøm – KFUM Oslo.

Spilt lørdag: Strømmen – Ull/Kisa 3-1, Kongsvinger – Stjørdals-Blink 3-2, Ranheim – HamKam 1-1, Sogndal – Grorud 2-1, Øygarden – Sandnes Ulf 2-1. Utsatt: Jerv – Åsane.