Selges fra Vålerenga til Tromsø

Daniel Berntsen kom til Vålerenga fra Djurgården rett før seriestart for et år siden. Nå selges 24-åringen til Tromsø. Han har signert tre års kontrakt med TIL.

- Det føles bra å være her. Tromsø er spennende og en veldig bra mulighet for meg, sier han til Tromsøs hjemmeside.

Berntsen er opprinnelig fra Bodø og ble regnet som et av de største talentene i norsk fotball da han debuterte for Glimt som 17-åring og ble senere hentet til Rosenborg.

– Vi er glad for å få på plass en nordnorsk spiller med lang og god erfaring til tross for at han er bare 24 år. Vi har sett på hvordan vi kan forsterke oss, og han er en fotballspiller som forstår spillet, har god teknikk og gode ferdigheter, så han vil passe godt inn hos oss, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til klubbens hjemmeside.

Overgangssummen er konfidensiell, men i følge Johansen har de fått til en fornuftig avtale med Vålerenga ettersom klubben ikke har råd til å betale noen høy overgangssum.

Tromsø fikk en blytung start på årets Eliteserie med 1-4-tap borte mot Start.

I Vålerenga har Berntsen fått lit spilletid og det lå an til mest spill i 2. divisjon for annetlaget denne sesongen. Berntsen ønsker seg spilletid på øverste nivå. Han er allerede på plass i Tromsø der Strømsgodset er første motstander på hjemmebane kommende søndag.