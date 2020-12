Sejersted knallet til etter skadeavbrekket – tok sin første pallplass i verdenscupen

Det er hans første pallplass i et verdenscuprenn.

– Jeg viste det ville bli en liten krig, med snø i luften og liten sikt. Samtidig viste jeg at løypa er kort og enkel. Det passer meg bra, da slipper jeg å tenke på at jeg blir sliten på slutten og kan gi gass hele veien. Jeg traff veldig bra i de kritiske punktene, sa Sejersted til NRK etter løpet.

– Jeg sliter litt med å holde igjen tårene. Det er veldig rart, litt vanskelig å forstå. Jeg har jobbet mot det i mange år, sa han.

Sveitseren Mauro Caviezel vant rennet, mens østerrikeren Christian Walder ble nummer tre.

Les også: Granerud i angrepsposisjon i skiflygings-VM etter dag 1

Comeback

Sejersted og Caviezel kjørte jevnt fra topp til bunn. Etter å ha gitt fra seg én hundredel til første mellomtid, var 26-åringen likt med sveitseren ved andre mellomtid.

Derifra kjørte Caviezel noe fra og var tidelen foran i mål.

Dermed ble det en god start på sesongen for Sejersted, som i januar fikk konstatert en senskade i brystmuskelen etter en MR-undersøkelse. Skaden ble oppdaget i etterkant av at han falt stygt under utfordelen av superkombinasjon i verdenscupen i Wengen.

Les også: Dale tok sin første verdenscupseier i skiskyting

Feil

De to andre norske på start, Alexander Aamodt Kilde og Kjetil Jansrud, var raske i toppartiet, men slet fra første mellomtid.

Jansrud gjorde da en stor feil, men tok seg greit inn og kjørte i mål 82 hundredeler bak Caviezel. Kilde tapte jevnt nedover, men med en god avslutning endte han sekundet bak. De ble nummer seks og tolv.

Etter at de tradisjonelle fartsrenn Beaver Creek og Lake Louise ble avlyst tidligere i høst, var super-G-konkurransen i Val d'Isère det første fartsrennet for sesongen. Søndag står utfor på programmet i den franske alpelandsbyen.

Les også: Eckhoff inn til sterk annenplass i Østerrike