Sejersted kapret ny pallplass i super-G

Sejersted imponerte og snek seg opp på en pallplass etter sin vasse kjøring i den italienske bakken. Han var i mål 94 hundredels sekund bak Cochran-Siegle.

Pallplassen er Stabæk-kjørerens andre for sesongen. Tidligere i måneden endte Sejersted på verdenscuppallen for første gang i karrieren. Den gang ble han nummer to i super-G i Val d'Isère.

Aleksander Aamodt Kilde klarte ikke å følge opp super G-seieren fra Val Gardena. Lommedalen-alpinisten startet som nummer ni og tikket inn 1,18 sekunder bak vinnertiden. Det ga en fjerdeplass, mens Kjetil Jansrud ble nummer seks.

Cochran-Siegle gikk knallhardt ut og tok tidlig en suveren ledelse foran østerrikeren Vincent Kriechmayr. Seiersmarginen var på 79/100 sekund.

Store snømengder gjorde at rennet, som etter planen skulle vært kjørt mandag, ble utsatt til tirsdag. Det gjorde at utforrennet i Bormio ble forskjøvet til onsdag.

