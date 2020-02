Dagsavisen hadde an idé om at ishovkeyspilelre, de må være gode i brdhockey, vel? For å svar på det shar vi bestemt oss for å ta turen til noen ishaller i Oslo, og spiller bordhockey mot noen av byens beste ishockeyspillere.

Men vi må jo også gjøre det litt artig. Slipper de inn en puck, ja da vil de få et «slemt» spørsmål, men scorer de får de et «snilt» spørsmål.

Først ut var MS-spillerne Markus Bilstad Pedersen og Ludvig Steenberg.

Kan de egentlig MS-sangen, hvem mener de lukter best i dusjen, og hva gjør Bilstad Pedersen om han scorer for første gang på over to år? Ja, helt sant, to år.

God fornøyelse!

